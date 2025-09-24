Ученые: мозг подростков и взрослых одинаково остро реагирует на буллинг

Мозг подростков и взрослых реагирует на ситуации буллинга практически идентично, выяснили психологи из университета Турку. Это открытие опровергает предположение о том, что взрослые, в силу своего опыта, менее уязвимы к внешней агрессии. Результаты исследования опубликовали в журнале JNeurosci.