Ученые: мозг подростков и взрослых одинаково остро реагирует на буллинг

Фото: lafadesco/Unsplash

Мозг подростков и взрослых реагирует на ситуации буллинга практически идентично, выяснили психологи из университета Турку. Это открытие опровергает предположение о том, что взрослые, в силу своего опыта, менее уязвимы к внешней агрессии. Результаты исследования опубликовали в журнале JNeurosci. 

В эксперименте приняли участие 47 взрослых и 51 подросток возрастом 11-14 лет. Ученые с помощью МРТ изучали нейронную активность участников, пока те просматривали снятые от первого лица видео со сценами психологической травли.

Сцены травли мгновенно активировали у всех участников обширную сеть областей мозга, отвечающих за обработку социальных угроз, эмоциональный стресс, телесные ощущения и подготовку к движению.

Интенсивность реакции коррелировала с личным опытом участников. Те, кто сталкивался с травлей в реальной жизни — как в настоящем, так и в прошлом, — демонстрировали более яркую реакцию на смоделированные ситуации буллинга.

Во втором этапе эксперимента приняли участие 57 взрослых. Им показывали те же видеоролики, но теперь ученые отслеживали движения глаз и размер зрачков. При просмотре сцен травли у участников расширялись зрачки и взгляд замирал на экране, что свидетельствует об эмоциональном возбуждении.

