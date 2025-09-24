59% блогеров перешли в Telegram из Instagram*

«Кей-поп-охотницы на демонов» изначально не имели ничего общего с Кей-попом
В пятом сезоне «Очень странных дел» будет больше экшна и спецэффектов
Ученые: мозг подростков и взрослых одинаково остро реагирует на буллинг
PhD-студент из Китая учится в Швейцарии и питается кошачьей едой
Элвис Пресли хотел убить инструктора Присциллы по карате, узнав об их романе
Evervess обогнала Coca-Cola по продажам в России
МРОТ вырастет более чем на 20% с 1 января 2026 года
Ник Кейв получил почетную докторскую степень Королевского колледжа искусств
Глинда становится Доброй волшебницей в новом трейлере фильма «Злая: Навсегда»
Okko приступил к съемкам документально-художественного проекта «Призраки. Природа страха»
Минфин России предложил повысить НДС до 22% с 1 января 2026 года
ВЦИОМ: 71% россиян ругаются матом. Каждый третий — ежедневно
Некоторых российских туристов не пускают в Китай из‑за турецких штампов в загранпаспорте
Совы более склонны к зависимости от смартфонов и соцсетей, чем жаворонки
Жюри составило шорт-лист номинантов на Букеровскую премию в 2025 году
Вместо показа на подиуме Gucci представил короткометражку с Деми Мур и Эллиотом Пейджем
«The Savant» с Джессикой Честейн в главной роли отложили на неопределенный срок
45-минутную запись концерта Nirvana, на которой Курт Кобейн разбивает 2 гитары, выставили на аукцион
Марк Ронсон напишет саундтрек для «Нарнии» Греты Гервиг
В «2ГИС» появился ИИ-поиск. Он позволяет находить места по настроению и атмосфере
Умерла Клаудия Кардинале
Майка Монро предстала в образе двуличной няни в трейлере ремейка «Руки, качающей колыбель»
Документальный сериал «Эффект Свифт» о Тейлор Свифт получит второй сезон. Он выйдет 2 октября
В Торжке пройдет фестиваль архитектуры и света «Лайткод»
Кристиан Бейл в образе монстра появился в тизере фильма «Невеста» Мэгги Джилленхол
Бен Стиллер запустил собственную газировку
Умер сценарист мультфильма «Трансформеры» Рональд Фридман
Николас Кейдж сыграет в фильме «Стойкость» о шпионах Второй мировой войны

59% блогеров перешли в Telegram из Instagram*

На фоне ограничения рекламы в Instagram* 59% российских блогеров перешли в Telegram. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства Social Stars.

«Еще около 22% опрошенных планируют сделать это в ближайшее время, 9% не собираются переходить, а 10% пока не разобрались в изменениях законодательства и затрудняются ответить», — говорится в результатах исследования.

Более половины — 53% инфлюенсеров — отметили, что параллельно будут переходить на YouTube или продолжать его использовать. Другие в качестве дополнительных площадок рассматривают MAX и VK.

70% авторов популярных страниц переводят аудиторию из Instagram через сторителлинг: начинают историю в запрещенной сети, а завершают в Telegram. 62% блогеров переведут аудиторию с помощью розыгрышей и акций. 22% открыто попросили подписчиков активно поддержать их каналы в Telegram.

Закон, который запрещает распространять рекламу на информационных ресурсах экстремистских и нежелательных организаций, вступил в силу с 1 сентября. Под действие поправок попали Instagram* и Facebook**. Нарушение норм закона о рекламе грозит физическим лицам штрафом до 2,5 тыс. рублей, должностным лицам — до 20 тыс. рублей, а юридическим лицам — до 500 тыс. рублей.

* Instagram/Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям