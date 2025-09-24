59% блогеров перешли в Telegram из Instagram*

На фоне ограничения рекламы в Instagram* 59% российских блогеров перешли в Telegram. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства Social Stars.
«Еще около 22% опрошенных планируют сделать это в ближайшее время, 9% не собираются переходить, а 10% пока не разобрались в изменениях законодательства и затрудняются ответить», — говорится в результатах исследования.
Более половины — 53% инфлюенсеров — отметили, что параллельно будут переходить на YouTube или продолжать его использовать. Другие в качестве дополнительных площадок рассматривают MAX и VK.
70% авторов популярных страниц переводят аудиторию из Instagram через сторителлинг: начинают историю в запрещенной сети, а завершают в Telegram. 62% блогеров переведут аудиторию с помощью розыгрышей и акций. 22% открыто попросили подписчиков активно поддержать их каналы в Telegram.
Закон, который запрещает распространять рекламу на информационных ресурсах экстремистских и нежелательных организаций, вступил в силу с 1 сентября. Под действие поправок попали Instagram* и Facebook**. Нарушение норм закона о рекламе грозит физическим лицам штрафом до 2,5 тыс. рублей, должностным лицам — до 20 тыс. рублей, а юридическим лицам — до 500 тыс. рублей.
* Instagram/Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.