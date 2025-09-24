PhD-студент из Китая учится в Швейцарии и питается кошачьей едой

Китайский студент, получающий в Швейцарии степень PhD, экономит деньги, питаясь дешевой едой и восполняя белок кошачьим кормом. О нем рассказалоиздание South China Morning Post.
Юноша объяснил, что экономия стала вынужденной мерой из-за высокой стоимости жизни и отсутствия у студентов-иностранцев возможности легально подрабатывать. «В Швейцарии PhD-студенту обычно требуется от 1000 до 1500 швейцарских франков (105-158 тыс. рублей) в месяц. Я видел, как многие студенты, которые самостоятельно оплачивают учебу, отчисляются к третьему году просто потому, что не могут позволить себе оплату обучения и проживание. Это то, чего я абсолютно не могу допустить», — рассказал учащийся.
Парень рассказал, что корм для кошек швейцарского бренда Migros предлагает наилучшее соотношение цены и количества белка. «3-килограммовый пакет кошачьего корма стоит всего 3,75 швейцарских франка (395 рублей) и содержит целых 32% белка. Это означает, что один франк дает вам 256 единиц белка, что лучше по цене, чем любая другая еда, которую я пока нашел в Швейцарии», — утверждает он. Для улучшения вкуса он советует смешивать корм с арахисом, но категорически не рекомендует сочетать его с молоком.
Еще одним способом сэкономить для студента стала сдача крови. В швейцарских донорских пунктах предоставляют обед, в т. ч. напитки, шоколад, сэндвичи и супы.
