PhD-студент из Китая учится в Швейцарии и питается кошачьей едой

Юноша объяснил, что экономия стала вынужденной мерой из-за высокой стоимости жизни и отсутствия у студентов-иностранцев возможности легально подрабатывать. «В Швейцарии PhD-студенту обычно требуется от 1000 до 1500 швейцарских франков (105-158 тыс. рублей) в месяц. Я видел, как многие студенты, которые самостоятельно оплачивают учебу, отчисляются к третьему году просто потому, что не могут позволить себе оплату обучения и проживание. Это то, чего я абсолютно не могу допустить», — рассказал учащийся.