PhD-студент из Китая учится в Швейцарии и питается кошачьей едой

«Кей-поп-охотницы на демонов» изначально не имели ничего общего с Кей-попом
Элвис Пресли хотел убить инструктора Присциллы по карате, узнав об их романе
Evervess обогнала Coca-Cola по продажам в России
МРОТ вырастет более чем на 20% с 1 января 2026 года
Ник Кейв получил почетную докторскую степень Королевского колледжа искусств
Глинда становится Доброй волшебницей в новом трейлере фильма «Злая: Навсегда»
Okko приступил к съемкам документально-художественного проекта «Призраки. Природа страха»
Минфин России предложил повысить НДС до 22% с 1 января 2026 года
ВЦИОМ: 71% россиян ругаются матом. Каждый третий — ежедневно
Некоторых российских туристов не пускают в Китай из‑за турецких штампов в загранпаспорте
Совы более склонны к зависимости от смартфонов и соцсетей, чем жаворонки
Жюри составило шорт-лист номинантов на Букеровскую премию в 2025 году
Вместо показа на подиуме Gucci представил короткометражку с Деми Мур и Эллиотом Пейджем
«The Savant» с Джессикой Честейн в главной роли отложили на неопределенный срок
45-минутную запись концерта Nirvana, на которой Курт Кобейн разбивает 2 гитары, выставили на аукцион
Марк Ронсон напишет саундтрек для «Нарнии» Греты Гервиг
В «2ГИС» появился ИИ-поиск. Он позволяет находить места по настроению и атмосфере
Умерла Клаудия Кардинале
Майка Монро предстала в образе двуличной няни в трейлере ремейка «Руки, качающей колыбель»
Документальный сериал «Эффект Свифт» о Тейлор Свифт получит второй сезон. Он выйдет 2 октября
В Торжке пройдет фестиваль архитектуры и света «Лайткод»
Кристиан Бейл в образе монстра появился в тизере фильма «Невеста» Мэгги Джилленхол
Бен Стиллер запустил собственную газировку
Умер сценарист мультфильма «Трансформеры» Рональд Фридман
Николас Кейдж сыграет в фильме «Стойкость» о шпионах Второй мировой войны
Новая купюра номиналом 500 рублей будет посвящена Кавказу и Пятигорску
Больше десяти животных погибли из‑за пожара в зоопарке Новосибирска
Сериал «Спасатели Малибу» получит перезапуск

PhD-студент из Китая учится в Швейцарии и питается кошачьей едой

Фото: Samantha Hare/Unsplash

Китайский студент, получающий в Швейцарии степень PhD, экономит деньги, питаясь дешевой едой и восполняя белок кошачьим кормом. О нем рассказалоиздание South China Morning Post.

Юноша объяснил, что экономия стала вынужденной мерой из-за высокой стоимости жизни и отсутствия у студентов-иностранцев возможности легально подрабатывать. «В Швейцарии PhD-студенту обычно требуется от 1000 до 1500 швейцарских франков (105-158 тыс. рублей) в месяц. Я видел, как многие студенты, которые самостоятельно оплачивают учебу, отчисляются к третьему году просто потому, что не могут позволить себе оплату обучения и проживание. Это то, чего я абсолютно не могу допустить», — рассказал учащийся.

Парень рассказал, что корм для кошек швейцарского бренда Migros предлагает наилучшее соотношение цены и количества белка. «3-килограммовый пакет кошачьего корма стоит всего 3,75 швейцарских франка (395 рублей) и содержит целых 32% белка. Это означает, что один франк дает вам 256 единиц белка, что лучше по цене, чем любая другая еда, которую я пока нашел в Швейцарии», — утверждает он. Для улучшения вкуса он советует смешивать корм с арахисом, но категорически не рекомендует сочетать его с молоком.

Еще одним способом сэкономить для студента стала сдача крови. В швейцарских донорских пунктах предоставляют обед, в т. ч. напитки, шоколад, сэндвичи и супы.

Тем временем на борту МКС приготовили суши. Блюдо получилось не очень похожим на традиционный вариант. Астронавты просто положили на квадратики нори комочки риса и кусок тунца или ветчины.

Расскажите друзьям