Появился календарь праздников и выходных на 2026 год

«Кей-поп-охотницы на демонов» изначально не имели ничего общего с Кей-попом
PhD-студент из Китая учится в Швейцарии и питается кошачьей едой
Элвис Пресли хотел убить инструктора Присциллы по карате, узнав об их романе
Evervess обогнала Coca-Cola по продажам в России
МРОТ вырастет более чем на 20% с 1 января 2026 года
Ник Кейв получил почетную докторскую степень Королевского колледжа искусств
Глинда становится Доброй волшебницей в новом трейлере фильма «Злая: Навсегда»
Okko приступил к съемкам документально-художественного проекта «Призраки. Природа страха»
Минфин России предложил повысить НДС до 22% с 1 января 2026 года
ВЦИОМ: 71% россиян ругаются матом. Каждый третий — ежедневно
Некоторых российских туристов не пускают в Китай из‑за турецких штампов в загранпаспорте
Совы более склонны к зависимости от смартфонов и соцсетей, чем жаворонки
Жюри составило шорт-лист номинантов на Букеровскую премию в 2025 году
Вместо показа на подиуме Gucci представил короткометражку с Деми Мур и Эллиотом Пейджем
«The Savant» с Джессикой Честейн в главной роли отложили на неопределенный срок
45-минутную запись концерта Nirvana, на которой Курт Кобейн разбивает 2 гитары, выставили на аукцион
Марк Ронсон напишет саундтрек для «Нарнии» Греты Гервиг
В «2ГИС» появился ИИ-поиск. Он позволяет находить места по настроению и атмосфере
Умерла Клаудия Кардинале
Майка Монро предстала в образе двуличной няни в трейлере ремейка «Руки, качающей колыбель»
Документальный сериал «Эффект Свифт» о Тейлор Свифт получит второй сезон. Он выйдет 2 октября
В Торжке пройдет фестиваль архитектуры и света «Лайткод»
Кристиан Бейл в образе монстра появился в тизере фильма «Невеста» Мэгги Джилленхол
Бен Стиллер запустил собственную газировку
Умер сценарист мультфильма «Трансформеры» Рональд Фридман
Николас Кейдж сыграет в фильме «Стойкость» о шпионах Второй мировой войны
Новая купюра номиналом 500 рублей будет посвящена Кавказу и Пятигорску
Больше десяти животных погибли из‑за пожара в зоопарке Новосибирска

Появился календарь праздников и выходных на 2026 год

Фото: Angelina Kichukova/Unsplash

Правительство России опубликовало постановление о выходных и праздничных днях в 2026 году.

В следующем году новогодние выходные продлятся 12 дней: с 31 декабря по 11 января, а майские выходные — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

В правительстве отметили, что, что в следующем году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Это нерабочие праздничные дни, поэтому их решили перенести на 9 января и 31 декабря. Кроме того, россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта, с 12 по 14 июня и 4 ноября.

