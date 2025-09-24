Появился календарь праздников и выходных на 2026 год

В правительстве отметили, что, что в следующем году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Это нерабочие праздничные дни, поэтому их решили перенести на 9 января и 31 декабря. Кроме того, россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта, с 12 по 14 июня и 4 ноября.