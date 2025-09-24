Evervess обогнала Coca-Cola по продажам в России

Во втором полугодии 2024 года на долю импортной Coca-Cola приходилось 5,9% от всех продаваемых в России напитков со вкусом колы по объемам в литрах. Evervess по этому показателю была на строчку ниже, занимая пятое место с 5,1%. К середине 2025 года Evervess с долей продаж 6,8% опередила Coca-Cola, которая теперь опустилась на пятое место (6,5%).