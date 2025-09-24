Evervess обогнала Coca-Cola по продажам в России

«Кей-поп-охотницы на демонов» изначально не имели ничего общего с Кей-попом
59% блогеров перешли в Telegram из Instagram*
PhD-студент из Китая учится в Швейцарии и питается кошачьей едой
Элвис Пресли хотел убить инструктора Присциллы по карате, узнав об их романе
МРОТ вырастет более чем на 20% с 1 января 2026 года
Ник Кейв получил почетную докторскую степень Королевского колледжа искусств
Глинда становится Доброй волшебницей в новом трейлере фильма «Злая: Навсегда»
Okko приступил к съемкам документально-художественного проекта «Призраки. Природа страха»
Минфин России предложил повысить НДС до 22% с 1 января 2026 года
ВЦИОМ: 71% россиян ругаются матом. Каждый третий — ежедневно
Некоторых российских туристов не пускают в Китай из‑за турецких штампов в загранпаспорте
Совы более склонны к зависимости от смартфонов и соцсетей, чем жаворонки
Жюри составило шорт-лист номинантов на Букеровскую премию в 2025 году
Вместо показа на подиуме Gucci представил короткометражку с Деми Мур и Эллиотом Пейджем
«The Savant» с Джессикой Честейн в главной роли отложили на неопределенный срок
45-минутную запись концерта Nirvana, на которой Курт Кобейн разбивает 2 гитары, выставили на аукцион
Марк Ронсон напишет саундтрек для «Нарнии» Греты Гервиг
В «2ГИС» появился ИИ-поиск. Он позволяет находить места по настроению и атмосфере
Умерла Клаудия Кардинале
Майка Монро предстала в образе двуличной няни в трейлере ремейка «Руки, качающей колыбель»
Документальный сериал «Эффект Свифт» о Тейлор Свифт получит второй сезон. Он выйдет 2 октября
В Торжке пройдет фестиваль архитектуры и света «Лайткод»
Кристиан Бейл в образе монстра появился в тизере фильма «Невеста» Мэгги Джилленхол
Бен Стиллер запустил собственную газировку
Умер сценарист мультфильма «Трансформеры» Рональд Фридман
Николас Кейдж сыграет в фильме «Стойкость» о шпионах Второй мировой войны
Новая купюра номиналом 500 рублей будет посвящена Кавказу и Пятигорску
Больше десяти животных погибли из‑за пожара в зоопарке Новосибирска

Evervess обогнала Coca-Cola по продажам в России

Бренд Evervess, выпускаемый на заводах PepsiCo в России, впервые обогнал по доле продаж завозимую из‑за рубежа оригинальную Coca-Cola. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NTech.

Во втором полугодии 2024 года на долю импортной Coca-Cola приходилось 5,9% от всех продаваемых в России напитков со вкусом колы по объемам в литрах. Evervess по этому показателю была на строчку ниже, занимая пятое место с 5,1%. К середине 2025 года Evervess с долей продаж 6,8% опередила Coca-Cola, которая теперь опустилась на пятое место (6,5%).

Лидером остается «Добрый Cola» с более чем 33% рынка. На втором месте кола от «Черноголовки» (20,7%), на третьем — СoolCola (11,2%).

До 2022 года самыми популярными и узнаваемыми у россиян сладкими напитками были два бренда крупнейших мировых производителей — американских The Coca-Cola Company и PepsiCo, пишет РБК. В России бренд Coca-Cola, по данным исследовательской компании Ipsos, чаще всего выбирали 48,5% потребителей безалкогольных напитков старше 16 лет в крупных городах. На втором месте была Pepsi, которую выбирали 22,9% потребителей газировки.

В 2022 году The Coca-Cola Company и PepsiCo и их боттлеры объявили о прекращении производства в России. Вкусовые концентраты, необходимые для производства оригинальных Coca-Cola и Pepsi, компании перестали поставлять в страну.

Продукция из запасов поступала в продажу в течение нескольких месяцев, но постепенно заводы производителей переориентировались на выпуск местных брендов. Бывший российский боттлер Coca-Cola в июле сменил название на «Мултон партнерс» и начал выпускать новый бренд — газированный напиток со вкусом колы «Добрый Cola».

