Evervess обогнала Coca-Cola по продажам в России

Бренд Evervess, выпускаемый на заводах PepsiCo в России, впервые обогнал по доле продаж завозимую из‑за рубежа оригинальную Coca-Cola. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NTech.
Во втором полугодии 2024 года на долю импортной Coca-Cola приходилось 5,9% от всех продаваемых в России напитков со вкусом колы по объемам в литрах. Evervess по этому показателю была на строчку ниже, занимая пятое место с 5,1%. К середине 2025 года Evervess с долей продаж 6,8% опередила Coca-Cola, которая теперь опустилась на пятое место (6,5%).
Лидером остается «Добрый Cola» с более чем 33% рынка. На втором месте кола от «Черноголовки» (20,7%), на третьем — СoolCola (11,2%).
До 2022 года самыми популярными и узнаваемыми у россиян сладкими напитками были два бренда крупнейших мировых производителей — американских The Coca-Cola Company и PepsiCo, пишет РБК. В России бренд Coca-Cola, по данным исследовательской компании Ipsos, чаще всего выбирали 48,5% потребителей безалкогольных напитков старше 16 лет в крупных городах. На втором месте была Pepsi, которую выбирали 22,9% потребителей газировки.
В 2022 году The Coca-Cola Company и PepsiCo и их боттлеры объявили о прекращении производства в России. Вкусовые концентраты, необходимые для производства оригинальных Coca-Cola и Pepsi, компании перестали поставлять в страну.
Продукция из запасов поступала в продажу в течение нескольких месяцев, но постепенно заводы производителей переориентировались на выпуск местных брендов. Бывший российский боттлер Coca-Cola в июле сменил название на «Мултон партнерс» и начал выпускать новый бренд — газированный напиток со вкусом колы «Добрый Cola».