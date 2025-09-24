Элвис Пресли хотел убить инструктора Присциллы по карате, узнав об их романе

Присцилла Пресли рассказала в новой книге «Softly, As I Leave You: Life After Elvis», что Элвис Пресли хотел убить ее инструктора по карате Майка Стоуна, узнав об их романе.
По словам Присциллы, она начала заниматься карате, чтобы впечатлить мужа, но вскоре близкие отношения с тренером переросли в роман. Так она решила ответить на измены Элвиса, доказательства которых она находила в пачках писем от поклонниц.
Реакция певца, как утверждается в книге, была крайне болезненной. Он даже поручил своему менеджеру Джо Эспозито найти киллера для Стоуна. Однако со временем близкие уговорили его отказаться от этой идеи.
Присцилла также рассказала в книге, что она резко негативно восприняла брак дочери Лизы Мари с Майклом Джексоном, назвав его «шокирующим и неприемлемым».