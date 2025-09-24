МРОТ вырастет более чем на 20% с 1 января 2026 года

«Кей-поп-охотницы на демонов» изначально не имели ничего общего с Кей-попом
59% блогеров перешли в Telegram из Instagram*
PhD-студент из Китая учится в Швейцарии и питается кошачьей едой
Элвис Пресли хотел убить инструктора Присциллы по карате, узнав об их романе
Evervess обогнала Coca-Cola по продажам в России
Ник Кейв получил почетную докторскую степень Королевского колледжа искусств
Глинда становится Доброй волшебницей в новом трейлере фильма «Злая: Навсегда»
Okko приступил к съемкам документально-художественного проекта «Призраки. Природа страха»
Минфин России предложил повысить НДС до 22% с 1 января 2026 года
ВЦИОМ: 71% россиян ругаются матом. Каждый третий — ежедневно
Некоторых российских туристов не пускают в Китай из‑за турецких штампов в загранпаспорте
Совы более склонны к зависимости от смартфонов и соцсетей, чем жаворонки
Жюри составило шорт-лист номинантов на Букеровскую премию в 2025 году
Вместо показа на подиуме Gucci представил короткометражку с Деми Мур и Эллиотом Пейджем
«The Savant» с Джессикой Честейн в главной роли отложили на неопределенный срок
45-минутную запись концерта Nirvana, на которой Курт Кобейн разбивает 2 гитары, выставили на аукцион
Марк Ронсон напишет саундтрек для «Нарнии» Греты Гервиг
В «2ГИС» появился ИИ-поиск. Он позволяет находить места по настроению и атмосфере
Умерла Клаудия Кардинале
Майка Монро предстала в образе двуличной няни в трейлере ремейка «Руки, качающей колыбель»
Документальный сериал «Эффект Свифт» о Тейлор Свифт получит второй сезон. Он выйдет 2 октября
В Торжке пройдет фестиваль архитектуры и света «Лайткод»
Кристиан Бейл в образе монстра появился в тизере фильма «Невеста» Мэгги Джилленхол
Бен Стиллер запустил собственную газировку
Умер сценарист мультфильма «Трансформеры» Рональд Фридман
Николас Кейдж сыграет в фильме «Стойкость» о шпионах Второй мировой войны
Новая купюра номиналом 500 рублей будет посвящена Кавказу и Пятигорску
Больше десяти животных погибли из‑за пожара в зоопарке Новосибирска

МРОТ вырастет более чем на 20% с 1 января 2026 года

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится более чем на 20% и составит 27 093 рубля, сообщил на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин.

Выступающий указал, что мера увеличит заработные платы для более чем 4,5 млн человек. Сейчас МРОТ составляет 22 440 рублей до вычета НДФЛ.

О планах увеличения МРОТ еще в августе говорил глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Исходя из обсуждений и поставленной президентом задачи по увеличению МРОТ, предполагаю, что МРОТ будет проиндексирован примерно на 20%. Это выше уровня прогноза инфляции, и уверен, что это будет выше уровня фактической инфляции», ― сказал он. 

Минимальный размер оплаты труда — это показатель, ниже которого не может быть месячная зарплата. Если сотрудник работал на полную ставку и выполнил обязанности, работодатель обязан выплатить ему вознаграждение не ниже уровня МРОТ.

Расскажите друзьям