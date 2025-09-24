МРОТ вырастет более чем на 20% с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится более чем на 20% и составит 27 093 рубля, сообщил на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин.
Выступающий указал, что мера увеличит заработные платы для более чем 4,5 млн человек. Сейчас МРОТ составляет 22 440 рублей до вычета НДФЛ.
О планах увеличения МРОТ еще в августе говорил глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Исходя из обсуждений и поставленной президентом задачи по увеличению МРОТ, предполагаю, что МРОТ будет проиндексирован примерно на 20%. Это выше уровня прогноза инфляции, и уверен, что это будет выше уровня фактической инфляции», ― сказал он.
Минимальный размер оплаты труда — это показатель, ниже которого не может быть месячная зарплата. Если сотрудник работал на полную ставку и выполнил обязанности, работодатель обязан выплатить ему вознаграждение не ниже уровня МРОТ.