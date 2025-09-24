МРОТ вырастет более чем на 20% с 1 января 2026 года

О планах увеличения МРОТ еще в августе говорил глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Исходя из обсуждений и поставленной президентом задачи по увеличению МРОТ, предполагаю, что МРОТ будет проиндексирован примерно на 20%. Это выше уровня прогноза инфляции, и уверен, что это будет выше уровня фактической инфляции», ― сказал он.