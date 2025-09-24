«Кей-поп-охотницы на демонов» изначально не имели ничего общего с Кей-попом
Ник Кейв получил почетную докторскую степень Королевского колледжа искусств

Фото: Dave Benett/Getty Images

Ник Кейв получил почетную докторскую степень Королевского колледжа искусств. Это высшая награда вуза за выдающиеся достижения.

Церемония прошла 23 сентября в Royal Festival Hall, где дипломы также получили более тысячи выпускников. Награду музыканту вручил ректор лондонского Королевского колледжа искусств и бывший главный дизайнер Apple Джони Айв.

В своей речи Кейв отметил, что искусство учит подлинности и способно раскрывать истинную природу человека: «Мы — хранители души мира, и это особенно важно сегодня».

© Фото: @nickcaveofficial

Появление на церемонии совпало с 67-летием музыканта, которое он отметил днем ранее. Жена Сьюзи поздравила его в соцсетях, назвав «любовью всей своей жизни».

Ранее Кейв и The Bad Seeds объявили о масштабном концерте в Брайтоне 31 июля 2026 года на Preston Park. Это будет их единственное шоу в Великобритании в следующем году.

