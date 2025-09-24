Глинда становится Доброй волшебницей в новом трейлере фильма «Злая: Навсегда»

Universal Pictures представила новый трейлер фильма «Злая: Навсегда», который завершит дилогию Джона М.Чу. Премьера картины запланирована на 19 ноября.
Действие фильма разворачивается спустя несколько лет после событий первой части. Глинда (Ариана Гранде) становится символом добра и строит успешную карьеру в Изумрудном городе, а Эльфаба (Синтия Эриво) скрывается в лесу после изгнания из страны Оз.
В трейлере показаны свадьба Глинды и сцена, в которой Эльфаба выводит на небесах послание: «Our wizard lies» («Наш волшебник лжет»). Над страной Оз проносится летающий дом Элли из оригинальной книги.
Ранее режиссер картины поделился, что волшебниц ждет «гораздо более взрослое эмоциональное путешествие, наполненное последствиями трудных решений». Ариана Гранде рассказала: «Мы действительно увидим, через какие испытания может пройти эта дружба. Здесь есть нюансы, есть боль, есть прощение».
Первый трейлер фильма Universal Pictures представила в июне. В нем Эльфабу, желающую высвободить животных из‑под власти Волшебника, разыскивают по всему королевству. Первая часть «Злая: Сказка о ведьме Запада» собрала в мировом прокате около 750 млн долларов и выиграла «Золотой глобус» за лучшую комедию/мюзикл.