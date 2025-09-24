«Кей-поп-охотницы на демонов» изначально не имели ничего общего с Кей-попом

PhD-студент из Китая учится в Швейцарии и питается кошачьей едой
Элвис Пресли хотел убить инструктора Присциллы по карате, узнав об их романе
Evervess обогнала Coca-Cola по продажам в России
МРОТ вырастет более чем на 20% с 1 января 2026 года
Ник Кейв получил почетную докторскую степень Королевского колледжа искусств
Глинда становится Доброй волшебницей в новом трейлере фильма «Злая: Навсегда»
Okko приступил к съемкам документально-художественного проекта «Призраки. Природа страха»
Минфин России предложил повысить НДС до 22% с 1 января 2026 года
ВЦИОМ: 71% россиян ругаются матом. Каждый третий — ежедневно
Некоторых российских туристов не пускают в Китай из‑за турецких штампов в загранпаспорте
Совы более склонны к зависимости от смартфонов и соцсетей, чем жаворонки
Жюри составило шорт-лист номинантов на Букеровскую премию в 2025 году
Вместо показа на подиуме Gucci представил короткометражку с Деми Мур и Эллиотом Пейджем
«The Savant» с Джессикой Честейн в главной роли отложили на неопределенный срок
45-минутную запись концерта Nirvana, на которой Курт Кобейн разбивает 2 гитары, выставили на аукцион
Марк Ронсон напишет саундтрек для «Нарнии» Греты Гервиг
В «2ГИС» появился ИИ-поиск. Он позволяет находить места по настроению и атмосфере
Умерла Клаудия Кардинале
Майка Монро предстала в образе двуличной няни в трейлере ремейка «Руки, качающей колыбель»
Документальный сериал «Эффект Свифт» о Тейлор Свифт получит второй сезон. Он выйдет 2 октября
В Торжке пройдет фестиваль архитектуры и света «Лайткод»
Кристиан Бейл в образе монстра появился в тизере фильма «Невеста» Мэгги Джилленхол
Бен Стиллер запустил собственную газировку
Умер сценарист мультфильма «Трансформеры» Рональд Фридман
Николас Кейдж сыграет в фильме «Стойкость» о шпионах Второй мировой войны
Новая купюра номиналом 500 рублей будет посвящена Кавказу и Пятигорску
Больше десяти животных погибли из‑за пожара в зоопарке Новосибирска
Сериал «Спасатели Малибу» получит перезапуск

«Кей-поп-охотницы на демонов» изначально не имели ничего общего с Кей-попом

Фото: Netflix Studios

Создательница анимационного фильма «Кей-поп-охотницы на демонов» Мэгги Кан рассказала, что изначально кей-поп не должен был играть в нем ключевую роль.

Она призналась, что хотела создать проект, отражающий Корею и ее культуру: «За более чем десятилетие работы в Голливуде я так и не увидела ни одного подобного проекта». Вдохновением стала корейская мифология и истории о демонах, услышанные в детстве.

Так родилась идея об охотницах на демонов, однако, по словам Кан, «этого было мало». Включение кей-попа сделало фильм масштабнее. В центре сюжета оказалась девичья группа Huntr/x, ведущая двойную жизнь: на сцене они идолы, а за ее пределами — охотницы на демонов. Их соперники — бойз-бэнд и тайные демоны Saja Boys. Кан подчеркнула, что для нее важно было показать сильных корейских героинь.

Музыку для картины написали признанные кей-поп-продюсеры. Саундтрек уже стал хитом: трек «Golden» возглавил чарты США и Великобритании, кавер на него записали Biffy Clyro, а участницы Twice исполнили песню «Takedown».

Отдельным источником вдохновения стали традиции корейского шаманизма. Среди них — ритуалы «кут», где использовались музыка и песни для изгнания злых сил. Эта идея легла в основу концепции «звукового оружия», с помощью которого героини сражаются с демонами.

Фильм «Кей-поп-охотницы на демонов» неожиданно стал самым популярным проектом Netflix за всю историю. Пока официального подтверждения продолжения нет, но, по данным СМИ, ведутся переговоры о сиквеле и возможном «лайв-экшн-ремейке».

