«Кей-поп-охотницы на демонов» изначально не имели ничего общего с Кей-попом

Создательница анимационного фильма «Кей-поп-охотницы на демонов» Мэгги Кан рассказала, что изначально кей-поп не должен был играть в нем ключевую роль.
Она призналась, что хотела создать проект, отражающий Корею и ее культуру: «За более чем десятилетие работы в Голливуде я так и не увидела ни одного подобного проекта». Вдохновением стала корейская мифология и истории о демонах, услышанные в детстве.
Так родилась идея об охотницах на демонов, однако, по словам Кан, «этого было мало». Включение кей-попа сделало фильм масштабнее. В центре сюжета оказалась девичья группа Huntr/x, ведущая двойную жизнь: на сцене они идолы, а за ее пределами — охотницы на демонов. Их соперники — бойз-бэнд и тайные демоны Saja Boys. Кан подчеркнула, что для нее важно было показать сильных корейских героинь.
Музыку для картины написали признанные кей-поп-продюсеры. Саундтрек уже стал хитом: трек «Golden» возглавил чарты США и Великобритании, кавер на него записали Biffy Clyro, а участницы Twice исполнили песню «Takedown».
Отдельным источником вдохновения стали традиции корейского шаманизма. Среди них — ритуалы «кут», где использовались музыка и песни для изгнания злых сил. Эта идея легла в основу концепции «звукового оружия», с помощью которого героини сражаются с демонами.
Фильм «Кей-поп-охотницы на демонов» неожиданно стал самым популярным проектом Netflix за всю историю. Пока официального подтверждения продолжения нет, но, по данным СМИ, ведутся переговоры о сиквеле и возможном «лайв-экшн-ремейке».