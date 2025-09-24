«Кей-поп-охотницы на демонов» изначально не имели ничего общего с Кей-попом

Так родилась идея об охотницах на демонов, однако, по словам Кан, «этого было мало». Включение кей-попа сделало фильм масштабнее. В центре сюжета оказалась девичья группа Huntr/x, ведущая двойную жизнь: на сцене они идолы, а за ее пределами — охотницы на демонов. Их соперники — бойз-бэнд и тайные демоны Saja Boys. Кан подчеркнула, что для нее важно было показать сильных корейских героинь.