Минфин России предложил повысить НДС до 22% с 1 января 2026 года

Министерство финансов Российской Федерации внесло на рассмотрение правительства поправки в Налоговый кодекс. Ведомство предлагает повысить ставки НДС с 20% до 22%.
Отмечается, что для социально значимых товаров, включая некоторые продукты питания и лекарства, ставка сохранится на льготном уровне в 10%. Кроме того, уплачивать НДС будут организации, чей годовой доход превысит 10 млн рублей. Сейчас НДС обязаны платить компании с годовым доходом выше 60 млн рублей.
Минфин России также хочет ввести налог в 5% на принятые букмекерами ставки и налог в 25% на прибыль букмекерских контор. В проекте подчеркивается, что эти меры необходимы «для обеспечения финансирования обороны и безопасности страны».
Недавно Банк России вновь снизил ключевую ставку — уже третий раз с начала июня. Совет директоров ЦБ решил опустить ее на 1 процентный пункт — до 17% годовых.