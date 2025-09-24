Минфин России предложил повысить НДС до 22% с 1 января 2026 года

Отмечается, что для социально значимых товаров, включая некоторые продукты питания и лекарства, ставка сохранится на льготном уровне в 10%. Кроме того, уплачивать НДС будут организации, чей годовой доход превысит 10 млн рублей. Сейчас НДС обязаны платить компании с годовым доходом выше 60 млн рублей.