Минфин России предложил повысить НДС до 22% с 1 января 2026 года

Появился календарь праздников и выходных на 2026 год
Элвис Пресли хотел убить инструктора Присциллы по карате, узнав об их романе
Evervess обогнала Coca-Cola по продажам в России
МРОТ вырастет более чем на 20% с 1 января 2026 года
Ник Кейв получил почетную докторскую степень Королевского колледжа искусств
Глинда становится Доброй волшебницей в новом трейлере фильма «Злая: Навсегда»
«Кей-поп-охотницы на демонов» изначально не имели ничего общего с Кей-попом
Okko приступил к съемкам документально-художественного проекта «Призраки. Природа страха»
ВЦИОМ: 71% россиян ругаются матом. Каждый третий — ежедневно
Некоторых российских туристов не пускают в Китай из‑за турецких штампов в загранпаспорте
Совы более склонны к зависимости от смартфонов и соцсетей, чем жаворонки
Жюри составило шорт-лист номинантов на Букеровскую премию в 2025 году
Вместо показа на подиуме Gucci представил короткометражку с Деми Мур и Эллиотом Пейджем
«The Savant» с Джессикой Честейн в главной роли отложили на неопределенный срок
45-минутную запись концерта Nirvana, на которой Курт Кобейн разбивает 2 гитары, выставили на аукцион
Марк Ронсон напишет саундтрек для «Нарнии» Греты Гервиг
В «2ГИС» появился ИИ-поиск. Он позволяет находить места по настроению и атмосфере
Умерла Клаудия Кардинале
Майка Монро предстала в образе двуличной няни в трейлере ремейка «Руки, качающей колыбель»
Документальный сериал «Эффект Свифт» о Тейлор Свифт получит второй сезон. Он выйдет 2 октября
В Торжке пройдет фестиваль архитектуры и света «Лайткод»
Кристиан Бейл в образе монстра появился в тизере фильма «Невеста» Мэгги Джилленхол
Бен Стиллер запустил собственную газировку
Умер сценарист мультфильма «Трансформеры» Рональд Фридман
Николас Кейдж сыграет в фильме «Стойкость» о шпионах Второй мировой войны
Новая купюра номиналом 500 рублей будет посвящена Кавказу и Пятигорску
Больше десяти животных погибли из‑за пожара в зоопарке Новосибирска
Сериал «Спасатели Малибу» получит перезапуск

Минфин России предложил повысить НДС до 22% с 1 января 2026 года

Фото: Vardan Papikyan/Unsplash

Министерство финансов Российской Федерации внесло на рассмотрение правительства поправки в Налоговый кодекс. Ведомство предлагает повысить ставки НДС с 20% до 22%.

Отмечается, что для социально значимых товаров, включая некоторые продукты питания и лекарства, ставка сохранится на льготном уровне в 10%. Кроме того, уплачивать НДС будут организации, чей годовой доход превысит 10 млн рублей. Сейчас НДС обязаны платить компании с годовым доходом выше 60 млн рублей.

Минфин России также хочет ввести налог в 5% на принятые букмекерами ставки и налог в 25% на прибыль букмекерских контор. В проекте подчеркивается, что эти меры необходимы «для обеспечения финансирования обороны и безопасности страны».

Недавно Банк России вновь снизил ключевую ставку — уже третий раз с начала июня. Совет директоров ЦБ решил опустить ее на 1 процентный пункт — до 17% годовых.

Расскажите друзьям