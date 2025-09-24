Россияне стали ругаться матом чаще, чем 17 лет назад: в 2008 году ежедневно это делали 20% опрошенных, сейчас этот показатель достиг 34%. Если раньше каждый третий (36%) вообще не использовал мат в речи, то сейчас таких 23%.