71% жителей России употребляют мат в речи, причем каждый третий россиянин (34%) делает это каждый день, выяснили аналитики ВЦИОМ.
Россияне стали ругаться матом чаще, чем 17 лет назад: в 2008 году ежедневно это делали 20% опрошенных, сейчас этот показатель достиг 34%. Если раньше каждый третий (36%) вообще не использовал мат в речи, то сейчас таких 23%.
Мужчины более склонны ругаться матом, чем женщины: среди мужчин вообще не используют мат в речи всего 13%, а среди женщин — 31%.
Среди представителей разных поколений чаще всех ругаются зумеры (рожденные в 2001 году и позже): 65% из них делают это каждый день. Исследование выявило обратную зависимость: чем старше человек, тем реже он употребляет мат. Среди респондентов, рожденных до 1947 года, более половины (57%) вообще не используют нецензурную лексику.
