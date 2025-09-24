«Кей-поп-охотницы на демонов» изначально не имели ничего общего с Кей-попом
59% блогеров перешли в Telegram из Instagram*
PhD-студент из Китая учится в Швейцарии и питается кошачьей едой
Элвис Пресли хотел убить инструктора Присциллы по карате, узнав об их романе
Evervess обогнала Coca-Cola по продажам в России
МРОТ вырастет более чем на 20% с 1 января 2026 года
Ник Кейв получил почетную докторскую степень Королевского колледжа искусств
Глинда становится Доброй волшебницей в новом трейлере фильма «Злая: Навсегда»
Okko приступил к съемкам документально-художественного проекта «Призраки. Природа страха»
Минфин России предложил повысить НДС до 22% с 1 января 2026 года
Некоторых российских туристов не пускают в Китай из‑за турецких штампов в загранпаспорте
Совы более склонны к зависимости от смартфонов и соцсетей, чем жаворонки
Жюри составило шорт-лист номинантов на Букеровскую премию в 2025 году
Вместо показа на подиуме Gucci представил короткометражку с Деми Мур и Эллиотом Пейджем
«The Savant» с Джессикой Честейн в главной роли отложили на неопределенный срок
45-минутную запись концерта Nirvana, на которой Курт Кобейн разбивает 2 гитары, выставили на аукцион
Марк Ронсон напишет саундтрек для «Нарнии» Греты Гервиг
В «2ГИС» появился ИИ-поиск. Он позволяет находить места по настроению и атмосфере
Умерла Клаудия Кардинале
Майка Монро предстала в образе двуличной няни в трейлере ремейка «Руки, качающей колыбель»
Документальный сериал «Эффект Свифт» о Тейлор Свифт получит второй сезон. Он выйдет 2 октября
В Торжке пройдет фестиваль архитектуры и света «Лайткод»
Кристиан Бейл в образе монстра появился в тизере фильма «Невеста» Мэгги Джилленхол
Бен Стиллер запустил собственную газировку
Умер сценарист мультфильма «Трансформеры» Рональд Фридман
Николас Кейдж сыграет в фильме «Стойкость» о шпионах Второй мировой войны
Новая купюра номиналом 500 рублей будет посвящена Кавказу и Пятигорску
Больше десяти животных погибли из‑за пожара в зоопарке Новосибирска

ВЦИОМ: 71% россиян ругаются матом. Каждый третий — ежедневно

Фото: Vitaly Gariev/Unsplash

71% жителей России употребляют мат в речи, причем каждый третий россиянин (34%) делает это каждый день, выяснили аналитики ВЦИОМ.

Россияне стали ругаться матом чаще, чем 17 лет назад: в 2008 году ежедневно это делали 20% опрошенных, сейчас этот показатель достиг 34%. Если раньше каждый третий (36%) вообще не использовал мат в речи, то сейчас таких 23%.

Мужчины более склонны ругаться матом, чем женщины: среди мужчин вообще не используют мат в речи всего 13%, а среди женщин — 31%.

Среди представителей разных поколений чаще всех ругаются зумеры (рожденные в 2001 году и позже): 65% из них делают это каждый день. Исследование выявило обратную зависимость: чем старше человек, тем реже он употребляет мат. Среди респондентов, рожденных до 1947 года, более половины (57%) вообще не используют нецензурную лексику.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что 79% россиян верят в существование других разумных существ во Вселенной. Каждый второй (46%) допускает, что представители других цивилизаций уже могут скрываться среди людей.

ВЦИОМ