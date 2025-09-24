Okko приступил к съемкам документально-художественного проекта «Призраки. Природа страха»

«Когда мы говорим о вещах, доказать которые современная наука не может, да и не факт, что когда‑нибудь докажет, то очень важно размыть границы существующей реальности между художественным и документальным повествованием, чтобы зритель выпадал из действительности, проваливаясь в нечто мистическое», — сказал Владимир Тодоров, продюсер документального направления Okko.