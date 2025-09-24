Okko приступил к съемкам документально-художественного проекта «Призраки. Природа страха»

«Кей-поп-охотницы на демонов» изначально не имели ничего общего с Кей-попом
PhD-студент из Китая учится в Швейцарии и питается кошачьей едой
Элвис Пресли хотел убить инструктора Присциллы по карате, узнав об их романе
Evervess обогнала Coca-Cola по продажам в России
МРОТ вырастет более чем на 20% с 1 января 2026 года
Ник Кейв получил почетную докторскую степень Королевского колледжа искусств
Глинда становится Доброй волшебницей в новом трейлере фильма «Злая: Навсегда»
Минфин России предложил повысить НДС до 22% с 1 января 2026 года
ВЦИОМ: 71% россиян ругаются матом. Каждый третий — ежедневно
Некоторых российских туристов не пускают в Китай из‑за турецких штампов в загранпаспорте
Совы более склонны к зависимости от смартфонов и соцсетей, чем жаворонки
Жюри составило шорт-лист номинантов на Букеровскую премию в 2025 году
Вместо показа на подиуме Gucci представил короткометражку с Деми Мур и Эллиотом Пейджем
«The Savant» с Джессикой Честейн в главной роли отложили на неопределенный срок
45-минутную запись концерта Nirvana, на которой Курт Кобейн разбивает 2 гитары, выставили на аукцион
Марк Ронсон напишет саундтрек для «Нарнии» Греты Гервиг
В «2ГИС» появился ИИ-поиск. Он позволяет находить места по настроению и атмосфере
Умерла Клаудия Кардинале
Майка Монро предстала в образе двуличной няни в трейлере ремейка «Руки, качающей колыбель»
Документальный сериал «Эффект Свифт» о Тейлор Свифт получит второй сезон. Он выйдет 2 октября
В Торжке пройдет фестиваль архитектуры и света «Лайткод»
Кристиан Бейл в образе монстра появился в тизере фильма «Невеста» Мэгги Джилленхол
Бен Стиллер запустил собственную газировку
Умер сценарист мультфильма «Трансформеры» Рональд Фридман
Николас Кейдж сыграет в фильме «Стойкость» о шпионах Второй мировой войны
Новая купюра номиналом 500 рублей будет посвящена Кавказу и Пятигорску
Больше десяти животных погибли из‑за пожара в зоопарке Новосибирска
Сериал «Спасатели Малибу» получит перезапуск

Okko приступил к съемкам документально-художественного проекта «Призраки. Природа страха»

Фото: пресс-служба Okko

Онлайн-кинотеатр Okko приступил к съемкам трехсерийного мистического документально-художественного проекта «Призраки. Природа страха».

В качестве автора и режиссера-постановщика выступит Петр Федоров. Над сценарием также работал Михаил Шептун, оператором фильма станет Дмитрий Борзыкин, исполнительным продюсером — Дарья Свечникова, а в качестве генеральных продюсеров выступят Анастасия Евтушенко, Антон Кораблев и Владимир Тодоров.

Роли в документальном сериале исполнят актеры Арсений Кудряшов, Алексей Ошурков, Ростислав Лаврентьев, Мирослава Карпеева, Петр Скворцов и Олег Курский. В проекте примут участие ведущий научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН доктор биологических наук Игорь Бондарь, кинокритик Ольга Белик, историк Сергей Цветков и другие.

Фото: пресс-служба Okko

«Когда мы говорим о вещах, доказать которые современная наука не может, да и не факт, что когда‑нибудь докажет, то очень важно размыть границы существующей реальности между художественным и документальным повествованием, чтобы зритель выпадал из действительности, проваливаясь в нечто мистическое», — сказал Владимир Тодоров, продюсер документального направления Okko.

В центре повествования ― смотритель кладбища, который потерял жену и дочь в авиакатастрофе. Мужчина пытается найти любой способ связаться с ними в загробном мире. Подготовиться к встрече с неизведанным смотрителю помогут реальные нейрофизиологи, психологи, историки, писатели, которые в студии вымышленного ток-шоу «Встреча с ужасом» расскажут все о природе человеческого страха.

