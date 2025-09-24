Okko приступил к съемкам документально-художественного проекта «Призраки. Природа страха»

Онлайн-кинотеатр Okko приступил к съемкам трехсерийного мистического документально-художественного проекта «Призраки. Природа страха».
В качестве автора и режиссера-постановщика выступит Петр Федоров. Над сценарием также работал Михаил Шептун, оператором фильма станет Дмитрий Борзыкин, исполнительным продюсером — Дарья Свечникова, а в качестве генеральных продюсеров выступят Анастасия Евтушенко, Антон Кораблев и Владимир Тодоров.
Роли в документальном сериале исполнят актеры Арсений Кудряшов, Алексей Ошурков, Ростислав Лаврентьев, Мирослава Карпеева, Петр Скворцов и Олег Курский. В проекте примут участие ведущий научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН доктор биологических наук Игорь Бондарь, кинокритик Ольга Белик, историк Сергей Цветков и другие.
«Когда мы говорим о вещах, доказать которые современная наука не может, да и не факт, что когда‑нибудь докажет, то очень важно размыть границы существующей реальности между художественным и документальным повествованием, чтобы зритель выпадал из действительности, проваливаясь в нечто мистическое», — сказал Владимир Тодоров, продюсер документального направления Okko.
В центре повествования ― смотритель кладбища, который потерял жену и дочь в авиакатастрофе. Мужчина пытается найти любой способ связаться с ними в загробном мире. Подготовиться к встрече с неизведанным смотрителю помогут реальные нейрофизиологи, психологи, историки, писатели, которые в студии вымышленного ток-шоу «Встреча с ужасом» расскажут все о природе человеческого страха.