Совы более склонны к зависимости от смартфонов и соцсетей, чем жаворонки

Привычка поздно ложиться и поздно вставать создает предпосылки для развития нездоровых отношений с технологиями. Люди, активные по вечерам, часто остаются наедине с собой, и это провоцирует чувство изоляции и беспокойства. Чтобы справиться с негативными эмоциями, они инстинктивно тянутся к смартфону, видя в нем источник связи и развлечения.