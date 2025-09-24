Совы более склонны к зависимости от смартфонов и соцсетей, чем жаворонки

Люди с вечерним хронотипом (совы) чаще, чем жаворонки, впадают в зависимость от соцсетей и испытывают тревогу и одиночество, выяснили британские ученые из Университета Суррея. Работу опубликовали в журнале Plos One, основные тезисы пересказал PsyPost.
В исследовании приняли участие 407 студентов возрастом 18–25 лет. Они регулярно заполняли онлайн-опросники, в которых оценивали раздражительность при невозможности воспользоваться телефоном, использование соцсетей для ухода от личных проблем, а также общий уровень тревоги и одиночества за прошедшую неделю.
Привычка поздно ложиться и поздно вставать создает предпосылки для развития нездоровых отношений с технологиями. Люди, активные по вечерам, часто остаются наедине с собой, и это провоцирует чувство изоляции и беспокойства. Чтобы справиться с негативными эмоциями, они инстинктивно тянутся к смартфону, видя в нем источник связи и развлечения.
Исследование, однако, не доказывает причинно-следственную связь. Неясно, что является первопричиной: образ жизни совы ведет к одиночеству, или же уже существующие психологические трудности смещают распорядок дня.
Другое ограничение работы — все участники исследования были студентами университетов, а значит, опыт молодых людей в других жизненных обстоятельствах может отличаться.
«Вместо того чтобы просто говорить молодым людям проводить меньше времени в телефонах, нам нужно обратиться к устранению причин их использования. Это означает предоставление эффективных стратегий для управления одиночеством и тревогой, особенно в поздние вечерние часы, когда службы поддержки ограничены, а чувство изоляции может быть наиболее острым», — прокомментировал результаты исследования его соавтор Саймон Эванс.
