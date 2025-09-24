В 2026 году выйдет сериал о Лиле Брик
Жюри составило шорт-лист номинантов на Букеровскую премию в 2025 году

Фото: Brandi Redd/Unsplash

Организаторы Букеровской премии представили шорт-лист номинантов 2025 года. Он опубликован на сайте премии.

В список вошли шесть книг: «Flashlight» Сьюзен Чой, «Flesh» Дэвида Салая, «The Rest of Our Lives» Бенджамина Марковица, «The Land in Winter» Эндрю Миллера, «The Loneliness of Sonia and Sunny» Кирана Десаи, «Audition» Кэти Китамуры. Победителя объявят 10 ноября на церемонии в Лондоне. Приз — 50 000 фунтов.

Председателем жюри премии в этом году стал писатель и драматург Родди Дойл, в состав коллегии также вошли актриса Сара Джессика Паркер, писательница Айобами ​​Адебайо, романистка Кайли Рид и писатель Крис Пауэр.

В 2024 году награду вручили писательнице из Великобритании Саманте Харви за роман «На орбите». В нем рассказывается об одном дне из жизни четырех астронавтов и двух космонавтов на борту МКС.

