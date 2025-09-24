Вместо показа на подиуме Gucci представил короткометражку с Деми Мур и Эллиотом Пейджем

В 2026 году выйдет сериал о Лиле Брик
Некоторых российских туристов не пускают в Китай из‑за турецких штампов в загранпаспорте
Совы более склонны к зависимости от смартфонов и соцсетей, чем жаворонки
Жюри составило шорт-лист номинантов на Букеровскую премию в 2025 году
«The Savant» с Джессикой Честейн в главной роли отложили на неопределенный срок
45-минутную запись концерта Nirvana, на которой Курт Кобейн разбивает 2 гитары, выставили на аукцион
Марк Ронсон напишет саундтрек для «Нарнии» Греты Гервиг
В «2ГИС» появился ИИ-поиск. Он позволяет находить места по настроению и атмосфере
Умерла Клаудия Кардинале
Майка Монро предстала в образе двуличной няни в трейлере ремейка «Руки, качающей колыбель»
Документальный сериал «Эффект Свифт» о Тейлор Свифт получит второй сезон. Он выйдет 2 октября
В Торжке пройдет фестиваль архитектуры и света «Лайткод»
Кристиан Бейл в образе монстра появился в тизере фильма «Невеста» Мэгги Джилленхол
Бен Стиллер запустил собственную газировку
Умер сценарист мультфильма «Трансформеры» Рональд Фридман
Николас Кейдж сыграет в фильме «Стойкость» о шпионах Второй мировой войны
Новая купюра номиналом 500 рублей будет посвящена Кавказу и Пятигорску
Больше десяти животных погибли из‑за пожара в зоопарке Новосибирска
Сериал «Спасатели Малибу» получит перезапуск
«Добро пожаловать, Кэрол»: вышел новый отрывок из сериала «Pluribus»
Житель Магнитогорска отдал матери почку для трансплантации
«Два мяча» и Ömankö представили уникальную модель кед Torn
«Афиша» и «Каро» дарят 20% кешбэка за покупку билетов в кино по подписке «СберПрайм»
Ивонн Страховски присоединилась к Винсу Вону в сериале «Плохая обезьяна»
В «Зотов. Кино» пройдет ретроспектива Франсуа Трюффо «От бунта до нежности»
В Англии женщина неудачно зевнула и сломала шею
Кинопремьера нового альбома Тейлор Свифт собрала 15 млн долларов за первые сутки предзаказа
Зумеры занимаются сексом реже, чем их бабушки с дедушками

Вместо показа на подиуме Gucci представил короткометражку с Деми Мур и Эллиотом Пейджем

Фото: Gucci

Gucci опубликовал в соцсетях 33-минутный короткометражный фильм «Тигр» («The Tiger») авторства режиссеров Спайка Джонза («Она», «Быть Джоном Малковичем») и Халины Рейн («Плохая девочка», «Тела, тела, тела»). Так модный дом представил первую коллекцию креативного директора Демны Гвасалии.

Деми Мур («Субстанция») сыграла роль главы Gucci и вымышленного губернатора Калифорнии. В актерский состав также вошли Эдвард Нортон («Бойцовский клуб»), Эллиот Пейдж («Академия „Амбрелла“»), Кеке Палмер («Тот самый день»), Джулианна Николсон («Мейр из Исттауна»), Кендалл Дженнер («8 подруг Оушена») и Эд Харрис («Шоу Трумана»).

Действие фильма развернулось в день рождения героини Мур. В доме собрались все члены семьи и приглашенный журналист Vanity Fair, которого сыграл Эд Харрис. Идиллия разрушается, когда выясняется, что в напитки гостей подмешали наркотики. Начинают происходить странные вещи: Эдвард Нортон видит своего двойника, гости плавают в бассейне в дизайнерской одежде, а именинница заставляет стол взорваться.

«С самого начала я формировал коллекцию, представляя себе созвездие персонажей, задаваясь вопросом, что значит для меня Gucci — от его архивов до множества идентичностей, которые он воплощает. Я собрал воображаемую семью, чтобы рассказать историю, в которой каждый персонаж хранит фрагмент более широкого повествования. Поскольку мой первый показ состоится только в феврале, я почувствовал, что историю La Famiglia следует рассказать через короткометражный фильм. Я поделился этой идеей со Спайком и Халиной, чьим творчеством давно восхищаюсь, и они создали свой фильм „Тигр“, вдохновленный этими персонажами», — рассказал Демна Гвасалия.

О назначении Гвасалии на пост креативного директора Gucci сообщили в марте. Свой уход из Balenciaga он ознаменовал показом коллекции от-кутюр, который состоялся 6 июля, после чего перешел в Gucci.

