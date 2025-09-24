Вместо показа на подиуме Gucci представил короткометражку с Деми Мур и Эллиотом Пейджем

Gucci опубликовал в соцсетях 33-минутный короткометражный фильм «Тигр» («The Tiger») авторства режиссеров Спайка Джонза («Она», «Быть Джоном Малковичем») и Халины Рейн («Плохая девочка», «Тела, тела, тела»). Так модный дом представил первую коллекцию креативного директора Демны Гвасалии.
Деми Мур («Субстанция») сыграла роль главы Gucci и вымышленного губернатора Калифорнии. В актерский состав также вошли Эдвард Нортон («Бойцовский клуб»), Эллиот Пейдж («Академия „Амбрелла“»), Кеке Палмер («Тот самый день»), Джулианна Николсон («Мейр из Исттауна»), Кендалл Дженнер («8 подруг Оушена») и Эд Харрис («Шоу Трумана»).
Действие фильма развернулось в день рождения героини Мур. В доме собрались все члены семьи и приглашенный журналист Vanity Fair, которого сыграл Эд Харрис. Идиллия разрушается, когда выясняется, что в напитки гостей подмешали наркотики. Начинают происходить странные вещи: Эдвард Нортон видит своего двойника, гости плавают в бассейне в дизайнерской одежде, а именинница заставляет стол взорваться.
«С самого начала я формировал коллекцию, представляя себе созвездие персонажей, задаваясь вопросом, что значит для меня Gucci — от его архивов до множества идентичностей, которые он воплощает. Я собрал воображаемую семью, чтобы рассказать историю, в которой каждый персонаж хранит фрагмент более широкого повествования. Поскольку мой первый показ состоится только в феврале, я почувствовал, что историю La Famiglia следует рассказать через короткометражный фильм. Я поделился этой идеей со Спайком и Халиной, чьим творчеством давно восхищаюсь, и они создали свой фильм „Тигр“, вдохновленный этими персонажами», — рассказал Демна Гвасалия.
О назначении Гвасалии на пост креативного директора Gucci сообщили в марте. Свой уход из Balenciaga он ознаменовал показом коллекции от-кутюр, который состоялся 6 июля, после чего перешел в Gucci.