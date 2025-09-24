Вместо показа на подиуме Gucci представил короткометражку с Деми Мур и Эллиотом Пейджем

«С самого начала я формировал коллекцию, представляя себе созвездие персонажей, задаваясь вопросом, что значит для меня Gucci — от его архивов до множества идентичностей, которые он воплощает. Я собрал воображаемую семью, чтобы рассказать историю, в которой каждый персонаж хранит фрагмент более широкого повествования. Поскольку мой первый показ состоится только в феврале, я почувствовал, что историю La Famiglia следует рассказать через короткометражный фильм. Я поделился этой идеей со Спайком и Халиной, чьим творчеством давно восхищаюсь, и они создали свой фильм „Тигр“, вдохновленный этими персонажами», — рассказал Демна Гвасалия.