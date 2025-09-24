Сериал «The Savant» с Джессикой Честейн в главной роли отложили на неопределенный срок, пишет Deadline.
Премьера проекта должна была состояться 26 сентября. Представитель Apple TV+ сообщил, что компания пока не готова назвать новую дату старта сериала. Причины переноса также не озвучили.
Премьеру могли перенести из‑за убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка 10 сентября, пишет Deadline. В «The Savant» есть сюжетная линия о нападениях экстремистов. Кроме того, в сериях присутствуют сцены со снайпером и взрывом правительственного здания, а также другие акты насилия.
Недавно появился трейлер сериала. По сюжету главная героя Джоди — детектив под прикрытием, которая проникает в онлайн-группы ненависти, пытаясь предотвратить экстремистские атаки. В телешоу будет восемь эпизодов.