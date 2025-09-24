«The Savant» с Джессикой Честейн в главной роли отложили на неопределенный срок

Премьеру могли перенести из‑за убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка 10 сентября, пишет Deadline. В «The Savant» есть сюжетная линия о нападениях экстремистов. Кроме того, в сериях присутствуют сцены со снайпером и взрывом правительственного здания, а также другие акты насилия.