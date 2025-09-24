«The Savant» с Джессикой Честейн в главной роли отложили на неопределенный срок

В 2026 году выйдет сериал о Лиле Брик
Некоторых российских туристов не пускают в Китай из‑за турецких штампов в загранпаспорте
Совы более склонны к зависимости от смартфонов и соцсетей, чем жаворонки
Жюри составило шорт-лист номинантов на Букеровскую премию в 2025 году
Вместо показа на подиуме Gucci представил короткометражку с Деми Мур и Эллиотом Пейджем
45-минутную запись концерта Nirvana, на которой Курт Кобейн разбивает 2 гитары, выставили на аукцион
Марк Ронсон напишет саундтрек для «Нарнии» Греты Гервиг
В «2ГИС» появился ИИ-поиск. Он позволяет находить места по настроению и атмосфере
Умерла Клаудия Кардинале
Майка Монро предстала в образе двуличной няни в трейлере ремейка «Руки, качающей колыбель»
Документальный сериал «Эффект Свифт» о Тейлор Свифт получит второй сезон. Он выйдет 2 октября
В Торжке пройдет фестиваль архитектуры и света «Лайткод»
Кристиан Бейл в образе монстра появился в тизере фильма «Невеста» Мэгги Джилленхол
Бен Стиллер запустил собственную газировку
Умер сценарист мультфильма «Трансформеры» Рональд Фридман
Николас Кейдж сыграет в фильме «Стойкость» о шпионах Второй мировой войны
Новая купюра номиналом 500 рублей будет посвящена Кавказу и Пятигорску
Больше десяти животных погибли из‑за пожара в зоопарке Новосибирска
Сериал «Спасатели Малибу» получит перезапуск
«Добро пожаловать, Кэрол»: вышел новый отрывок из сериала «Pluribus»
Житель Магнитогорска отдал матери почку для трансплантации
«Два мяча» и Ömankö представили уникальную модель кед Torn
«Афиша» и «Каро» дарят 20% кешбэка за покупку билетов в кино по подписке «СберПрайм»
Ивонн Страховски присоединилась к Винсу Вону в сериале «Плохая обезьяна»
В «Зотов. Кино» пройдет ретроспектива Франсуа Трюффо «От бунта до нежности»
В Англии женщина неудачно зевнула и сломала шею
Кинопремьера нового альбома Тейлор Свифт собрала 15 млн долларов за первые сутки предзаказа
Зумеры занимаются сексом реже, чем их бабушки с дедушками

«The Savant» с Джессикой Честейн в главной роли отложили на неопределенный срок

Сериал «The Savant» с Джессикой Честейн в главной роли отложили на неопределенный срок, пишет Deadline.

Премьера проекта должна была состояться 26 сентября. Представитель Apple TV+ сообщил, что компания пока не готова назвать новую дату старта сериала. Причины переноса также не озвучили.

Премьеру могли перенести из‑за убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка 10 сентября, пишет Deadline. В «The Savant» есть сюжетная линия о нападениях экстремистов. Кроме того, в сериях присутствуют сцены со снайпером и взрывом правительственного здания, а также другие акты насилия.

Недавно появился трейлер сериала. По сюжету главная героя Джоди — детектив под прикрытием, которая проникает в онлайн-группы ненависти, пытаясь предотвратить экстремистские атаки. В телешоу будет восемь эпизодов.

