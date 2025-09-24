45-минутную запись концерта Nirvana, на которой Курт Кобейн разбивает 2 гитары, выставили на аукцион

В комплект входят две кассеты Sony Video 8 с сырым материалом — по одной с каждой из двух камер, снимавших выступление. На кассетах имеются наклейки с рукописными надписями «Nirvana I» и «Nirvana II», сделанными красными чернилами. Кассета Nirvana I — это кассета из камеры, в которую Курт Кобейн ударил. Сделаны цифровые копии — две мини-DV-кассеты Sony. На SSD-накопителе представлена профессионально смонтированная версия концерта.