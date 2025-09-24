45-минутную запись концерта Nirvana, на которой Курт Кобейн разбивает 2 гитары, выставили на аукцион

В 2026 году выйдет сериал о Лиле Брик
Некоторых российских туристов не пускают в Китай из‑за турецких штампов в загранпаспорте
Совы более склонны к зависимости от смартфонов и соцсетей, чем жаворонки
Жюри составило шорт-лист номинантов на Букеровскую премию в 2025 году
Вместо показа на подиуме Gucci представил короткометражку с Деми Мур и Эллиотом Пейджем
«The Savant» с Джессикой Честейн в главной роли отложили на неопределенный срок
Марк Ронсон напишет саундтрек для «Нарнии» Греты Гервиг
В «2ГИС» появился ИИ-поиск. Он позволяет находить места по настроению и атмосфере
Умерла Клаудия Кардинале
Майка Монро предстала в образе двуличной няни в трейлере ремейка «Руки, качающей колыбель»
Документальный сериал «Эффект Свифт» о Тейлор Свифт получит второй сезон. Он выйдет 2 октября
В Торжке пройдет фестиваль архитектуры и света «Лайткод»
Кристиан Бейл в образе монстра появился в тизере фильма «Невеста» Мэгги Джилленхол
Бен Стиллер запустил собственную газировку
Умер сценарист мультфильма «Трансформеры» Рональд Фридман
Николас Кейдж сыграет в фильме «Стойкость» о шпионах Второй мировой войны
Новая купюра номиналом 500 рублей будет посвящена Кавказу и Пятигорску
Больше десяти животных погибли из‑за пожара в зоопарке Новосибирска
Сериал «Спасатели Малибу» получит перезапуск
«Добро пожаловать, Кэрол»: вышел новый отрывок из сериала «Pluribus»
Житель Магнитогорска отдал матери почку для трансплантации
«Два мяча» и Ömankö представили уникальную модель кед Torn
«Афиша» и «Каро» дарят 20% кешбэка за покупку билетов в кино по подписке «СберПрайм»
Ивонн Страховски присоединилась к Винсу Вону в сериале «Плохая обезьяна»
В «Зотов. Кино» пройдет ретроспектива Франсуа Трюффо «От бунта до нежности»
В Англии женщина неудачно зевнула и сломала шею
Кинопремьера нового альбома Тейлор Свифт собрала 15 млн долларов за первые сутки предзаказа
Зумеры занимаются сексом реже, чем их бабушки с дедушками

45-минутную запись концерта Nirvana, на которой Курт Кобейн разбивает 2 гитары, выставили на аукцион

Фото: Bonhams

На аукцион Unplugged & Unforgettable: Music Auction выставили ранее не публиковавшуюся видеозапись выступления группы Nirvana в мексиканском клубе Iguanas 17 февраля 1990 года. Предполагаемая стоимость лота составляет 100–150 тыс. долларов (8,4–13 млн р.).

В сет-лист 45-минутного выступления вошли 13 песен, большая часть — из альбома «Bleach». Среди исполняемых композиций: «Love Buzz», «About a Girl», «Floyd the Barber» и другие. На 10-й минуте записи Кобейн разбивает самодельную розовую гитару Mustang, на 34-й минуте он меняет гитару на Gibson SG, которую затем разбивает на 44-й минуте.

В комплект входят две кассеты Sony Video 8 с сырым материалом — по одной с каждой из двух камер, снимавших выступление. На кассетах имеются наклейки с рукописными надписями «Nirvana I» и «Nirvana II», сделанными красными чернилами. Кассета Nirvana I — это кассета из камеры, в которую Курт Кобейн ударил. Сделаны цифровые копии — две мини-DV-кассеты Sony. На SSD-накопителе представлена профессионально смонтированная версия концерта.

К записям прилагаются оригинальный концертный постер Nirvana с их выступления в ночном клубе Raji’s 15 февраля 1990 года (за два дня до шоу в Iguanas) и первое издание винила «Bleach», ограниченное тиражом 1000 копий.

В апреле на аукционе продали гитару Fender Stratocaster, которую Курт Кобейн разбил в 1992 году. Стоимость лота составила 101,5 тыс. долларов. Покупателем стал коллекционер из Техаса, чье имя не разглашается. Он победил в настоящей битве ставок на сайте, в которой участвовали пять человек, сделавших в общей сложности 11 предложений. Начальная ставка составляла 30 тыс. долларов. 

