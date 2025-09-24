45-минутную запись концерта Nirvana, на которой Курт Кобейн разбивает 2 гитары, выставили на аукцион

На аукцион Unplugged & Unforgettable: Music Auction выставили ранее не публиковавшуюся видеозапись выступления группы Nirvana в мексиканском клубе Iguanas 17 февраля 1990 года. Предполагаемая стоимость лота составляет 100–150 тыс. долларов (8,4–13 млн р.).
В сет-лист 45-минутного выступления вошли 13 песен, большая часть — из альбома «Bleach». Среди исполняемых композиций: «Love Buzz», «About a Girl», «Floyd the Barber» и другие. На 10-й минуте записи Кобейн разбивает самодельную розовую гитару Mustang, на 34-й минуте он меняет гитару на Gibson SG, которую затем разбивает на 44-й минуте.
В комплект входят две кассеты Sony Video 8 с сырым материалом — по одной с каждой из двух камер, снимавших выступление. На кассетах имеются наклейки с рукописными надписями «Nirvana I» и «Nirvana II», сделанными красными чернилами. Кассета Nirvana I — это кассета из камеры, в которую Курт Кобейн ударил. Сделаны цифровые копии — две мини-DV-кассеты Sony. На SSD-накопителе представлена профессионально смонтированная версия концерта.
К записям прилагаются оригинальный концертный постер Nirvana с их выступления в ночном клубе Raji’s 15 февраля 1990 года (за два дня до шоу в Iguanas) и первое издание винила «Bleach», ограниченное тиражом 1000 копий.
В апреле на аукционе продали гитару Fender Stratocaster, которую Курт Кобейн разбил в 1992 году. Стоимость лота составила 101,5 тыс. долларов. Покупателем стал коллекционер из Техаса, чье имя не разглашается. Он победил в настоящей битве ставок на сайте, в которой участвовали пять человек, сделавших в общей сложности 11 предложений. Начальная ставка составляла 30 тыс. долларов.