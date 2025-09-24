В 2026 году выйдет сериал о Лиле Брик
Марк Ронсон напишет саундтрек для «Нарнии» Греты Гервиг

Фото: Live Nation Productions

Марк Ронсон выступит композитором фильма «Нарния» Греты Гервиг. Об этом музыкант и продюсер сообщил со сцены ночного клуба во время мероприятия «Night People: An Evening with Spotify Audiobooks», сообщает Variety.

Ронсон уже работал с Гервиг над фильмом «Барби»: он выступил соавтором и продюсером пяти песен, включая «I’m Just Ken», «What Was I Made For?» и «Dance the Night». Среди других известных работ музыканта — «Shallow» из фильма «Звезда родилась», «Back to Black» и «Rehab» Эми Уайнхаус и «Uptown Funk».

Литературной основой «Нарнии» Гервиг станет поесть Клайва Стейплза Льюиса «Племянник чародея» — шестая часть цикла. Съемки начались в августе, премьера ожидается в ноябре 2026 года на Netflix и в кинотеатрах IMAX.

Белую Колдунью сыграет франко-британская актриса Эмма Маки, известная по сериалу «Сексуальное просвещение» и фильму «Эмили». Кэри Маллиган, знакомая зрителям по фильмам «Девушка, подающая надежды» и «Драйв», исполнит роль тяжелобольной матери Дигори одного из детей, находящихся в центре истории.

Переговоры с создателями шоу вела и Мерил Стрип — актриса может сыграть Аслана.

