Марк Ронсон напишет саундтрек для «Нарнии» Греты Гервиг

Ронсон уже работал с Гервиг над фильмом «Барби»: он выступил соавтором и продюсером пяти песен, включая «I’m Just Ken», «What Was I Made For?» и «Dance the Night». Среди других известных работ музыканта — «Shallow» из фильма «Звезда родилась», «Back to Black» и «Rehab» Эми Уайнхаус и «Uptown Funk».