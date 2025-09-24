Марк Ронсон напишет саундтрек для «Нарнии» Греты Гервиг

Марк Ронсон выступит композитором фильма «Нарния» Греты Гервиг. Об этом музыкант и продюсер сообщил со сцены ночного клуба во время мероприятия «Night People: An Evening with Spotify Audiobooks», сообщает Variety.
Ронсон уже работал с Гервиг над фильмом «Барби»: он выступил соавтором и продюсером пяти песен, включая «I’m Just Ken», «What Was I Made For?» и «Dance the Night». Среди других известных работ музыканта — «Shallow» из фильма «Звезда родилась», «Back to Black» и «Rehab» Эми Уайнхаус и «Uptown Funk».
Литературной основой «Нарнии» Гервиг станет поесть Клайва Стейплза Льюиса «Племянник чародея» — шестая часть цикла. Съемки начались в августе, премьера ожидается в ноябре 2026 года на Netflix и в кинотеатрах IMAX.
Переговоры с создателями шоу вела и Мерил Стрип — актриса может сыграть Аслана.