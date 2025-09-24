Российских туристов не пускают в Китай из‑за турецких штампов в загранпаспорте

Отказы могут последовать и из‑за неаккуратности турецких пограничников, так как очертания штампов в документах практически не видно, рассказал путешественник Александр Забавнов. «У меня много штампов Турции, но они, на самом деле, все выглядят очень странно: не то что дату не везде видно, на каких‑то даже и название страны непросто прочитать. Но каждый раз, как я проходил границу, проверяющие на это обращали внимание», — сказал он.