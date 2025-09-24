Российских туристов не пускают в Китай из‑за турецких штампов в загранпаспорте

Некоторых российских туристов не пускают в Китай по безвизу из‑за турецких штампов в загранпаспорте, пишет «Коммерсантъ».
Такая ситуация в конце весны произошла с автором телеграм-канала «Alexander Pilot», который поделился об этом с «Коммерсантъ FM»: «У нас в группе было 10 человек. И когда мы вернулись, восьмерым дали разрешение на посещение Тибета, а нам отказали. Было еще два человека в отеле, которые оказались в таком же положении. У всех, кому отказали, были турецкие штампы», — сообщил он.
«Ребята были по две недели в Турции, а мы вообще восемь месяцев жили в республике. Нам отказали в китайской визе и не дали разрешение на посещение Тибета», — добавил собеседник издания.
Отказы могут последовать и из‑за неаккуратности турецких пограничников, так как очертания штампов в документах практически не видно, рассказал путешественник Александр Забавнов. «У меня много штампов Турции, но они, на самом деле, все выглядят очень странно: не то что дату не везде видно, на каких‑то даже и название страны непросто прочитать. Но каждый раз, как я проходил границу, проверяющие на это обращали внимание», — сказал он.
На такую практику могут также влиять сложные политические отношения между Пекином и Анкарой. Тем россиянам, которые находились в Турции больше 30 дней, получить разрешение на въезд в КНР было сложно, когда страна была еще «визовой».
Чтобы избежать отказа во въезде, стоит иметь все подтверждающие документы от оператора о том, что пребывание в Китае планируется с туристической целью, пишет издание. Cамостоятельные путешественники также должны быть готовы предъявить на границе все бумаги.
Китай с 15 сентября ввел безвизовый режим для россиян. Приехать в КНР без визы получится на срок до 30 дней с туристическими и деловыми целями, а также для посещения родственников. Аналогичный безвиз будет действовать и для граждан КНР при въезде в Россию.