Майка Монро предстала в образе двуличной няни в трейлере ремейка «Руки, качающей колыбель»

На ютуб-канале Hulu опубиковали трейлер ремейка триллера «Рука, качающая колыбель», главную роль в котором исполнила звезда «Собирателя душ» и «Наблюдающего» Майка Монро.
Проект выйдет на стриминговом сервисе 22 октября. Он расскажет о паре, которая нанимает на работу молодую няню. Супруги не могут нарадоваться на девушку. «Она потрясающая, стала просто как член семьи», — говорит жена в ролике.
Однако спокойствие семьи не длится долго, ведь няня начинает проявлять себя с другой стороны. Она заигрывает с отцом ребенка, за которым присматривает, оставляет малыша без внимания и надевает платье его матери.
«Что вы знаете о ней, помимо того, что на сама рассказала вам?» — задает вопрос один из приятелей героев в трейлере. Несмотря на подозрения, няня продолжает работать в доме семьи, ведет тревожные беседы с дочерью работодателей и вступает в открытую (и очень жестокую) конфронтацию с матерью девочки.
Главных персонажей истории в картине сыграли Рауль Кастильо, Мэри Элизабет Уинстэд, Мартин Старр. Другие роли исполнили Шэннон Крен, Арабелла Оливия Кларк, Элена Кэмпбелл-Мартинес и Рокси Ривера.
Постановщиком триллера выступил Мишель Гарса Сервера («Мы были в сети вчера»). Авторами сценария стали Мика Блумкерб и Аманда Сильвер, продюсерами — Тед Филд («Риддик», «Ужас Амитивилля»), Майк Ларокка («Извне») и Майкл Шефер («К звездам»).
«Рука, качающая колыбель» — ремейк одноименного фильма 1992 года, который снял Кертис Хэнсон. Картина рассказала о женщине, выдвинувшей обвинения против врача, вынудившие его покончить с собой — и ее встрече с его вдовой. Роли в ленте исполнили Аннабелла Шиорра, Ребекка Де Морней, Мэтт Маккой, Эрни Хадсон, Джулианна Мур.