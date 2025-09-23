Майка Монро предстала в образе двуличной няни в трейлере ремейка «Руки, качающей колыбель»

Проект выйдет на стриминговом сервисе 22 октября. Он расскажет о паре, которая нанимает на работу молодую няню. Супруги не могут нарадоваться на девушку. «Она потрясающая, стала просто как член семьи», — говорит жена в ролике.



Однако спокойствие семьи не длится долго, ведь няня начинает проявлять себя с другой стороны. Она заигрывает с отцом ребенка, за которым присматривает, оставляет малыша без внимания и надевает платье его матери.

