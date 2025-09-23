Документальный сериал «Эффект Свифт» о Тейлор Свифт получит второй сезон. Он выйдет 2 октября на платформе Peacock и каналах NBC, сообщил Deadline.
Продолжение проекта будет называться «Новая эра». Его выпуск приурочили к релизу нового альбома певицы. Проект разрабатывает Коди Бродвей при поддержке исполнительного продюсера Дайан Петцке.
Новая часть шоу расскажет о росте фанатских медиа, развитию журналистики о Свифт и изменению подхода традиционных СМИ к освещению ее творчества. Она проанализирует новый балас сил между артисткой, ее аудиторией и прессой.
«Каждый новый эпизод „Эффекта Свифт“ раскрывает новые грани влияния Тейлор — не только как артистки, но и как силы, меняющей целые индустрии. Эта глава продолжит показывать, как видение одного человека может вызвать культурные и экономические преобразования в глобальном масштабе», — сказал Бродвей.
Первый сезон проекта, стартовавший в ноябре 2024 года, исследовал, как Тейлор Свифт превратила свой бренд в мощный экономический инструмент, изменивший музыкальную индустрию. Сериал также освещал ее влияние на моду, спорт, образование и благотворительность.