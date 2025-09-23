В 2026 году выйдет сериал о Лиле Брик
В Торжке пройдет фестиваль архитектуры и света «Лайткод»

Фото: пресс-служба

На территории усадьбы Знаменское-Раек в Торжке пройдет фестиваль архитектуры и света «Лайткод». Его устроят при поддержке Всероссийского историко-энтографического музея, рассказали «Афише Daily» организаторы мероприятия.

На фестивале, который состоится с 26 по 28 сентября, покажут более 20 световых объектов, созданные студентами и выпускниками Школы дизайна НИУ ВШЭ. Их будет объединять тема события — «Золотая нить».

Через светодизайн и искусство молодые дизайнеры отразят многовековую историю Тверской области от Древней Руси до современности. В частности, они переосмыслят традиционный промысел золотого шитья, символизирующий связь времен и людей.

Кураторами экспозиции выступят создательница «Лайткода» Кира Федотова, заведующий профилем «Дизайн среды и интерьера» в Школе Андрей Пунин и Эмма Васильева, руководительница профиля «Ивент. Театр. Перформанс».

«Согласно задумке — сочетание современных подходов и бережного отношения к историческим архитектурным ансамблям через арт-объекты и инсталляции должно обратить внимание общественности на потенциал малых городов и состояние их культурного наследия», — поделились представители фестиваля.

