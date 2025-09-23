В 2026 году выйдет сериал о Лиле Брик
Кристиан Бэйл в образе Франкенштейна появился в тизере фильма «Невеста!» Мэгги Джилленхол

Кадр: Warner Bros./YouTube

На ютуб-канале Warner Bros. опубликовали тизер-трейлер фильма «Невеста!» — режиссерской работы актрисы Мэгги Джилленхол, в которой Кристиан Бэйл сыграл Франкенштейна.

Лента, снятая специально для кинотеатров IMAX, выйдет в прокат 6 марта. Она расскажет, как одинокий Франкенштейн отправляется в 1930-х годах в Чикаго, чтобы попросить доктора Эвфрониуса создать для него спутницу жизни.

Видео: Warner Bros./YouTube

Ученый и монстр вместе оживляют убитую молодую женщину и порождают Невесту. «То, что за этим следует, выходит за рамки того, что любой из них мог себе представить: убийство! одержимость! дикое и радикальное культурное движение! и любовники-преступники в диком и взрывоопасном романе!» — говорит синопсис.

Роль доктора Эвфрониуса в фильме исполнила Аннетт Бенинг, роль Невесты — Джесси Бакли. Помимо них, в картине снялись Питер Сарсгаард («Память», «Дитя тьмы»), Джейк Джилленхол («Горбатая гора») и Пенелопа Крус («Все о моей матери»).

Мэгги Джилленхол поставила ленту по собственному сценарию. Она выступила продюсером проекта вместе с номинанткой на премию «Оскар» Эммой Тиллинджер Коскофф, Талией Кляйнхендлер и Оснат Хандельсман Керен.

Испольнительными продюсерами «Невесты!» выступили Карла Райдж, Дэвид Уэбб и Кортни Кивовиц. Оператором стал Лоуренс Шер, художником-постановщиком выступила Карен Мерфи. Монтаж фильма осуществил Дилан Тиченор. Костюмы создала Сэнди Пауэлл, а музыку написал Хильдур Гуднадоттир.

