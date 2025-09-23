В 2026 году выйдет сериал о Лиле Брик
Бен Стиллер запустил собственную газировку

Кадр: 20th Century Fox Film Corporation

Режиссер и актер Бен Стиллер запустил собственную газировку «Stiller’s Soda». Об этом пишет издание Food & Wine.

В стартовую линейку войдут три вкуса: рутбир, лимон-лайм и «Ширли Темпл». Они будут доступны в избранных магазинах Нью-Йорка и для доставки по всей стране через Amazon. Низкокалорийный напиток будет обогащен витаминами, но по вкусу — не отличаться от классической газировки.

Стиллер рассказал, что напитки вдохновлены его детством в 70-х и 80-х годах, когда он ездил с cемьей в ночные клубы и пил безалкогольный коктейль «Ширли Темпл». «Люди по—прежнему любят газировку — они просто хотят ту, которая подходит для сегодняшнего дня», — пояснил артист.

Недавно стало известно, что Аврил Лавин выпустит собственное вино в сотрудничестве с американской винодельней Banshee Wines. Его сорт — пино нуар. Ограниченная партия будет продаваться по цене 30 долларов за бутылку (около 2,5 тыс. рублей).

