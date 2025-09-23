Бен Стиллер запустил собственную газировку

В стартовую линейку войдут три вкуса: рутбир, лимон-лайм и «Ширли Темпл». Они будут доступны в избранных магазинах Нью-Йорка и для доставки по всей стране через Amazon. Низкокалорийный напиток будет обогащен витаминами, но по вкусу — не отличаться от классической газировки.