Режиссер и актер Бен Стиллер запустил собственную газировку «Stiller’s Soda». Об этом пишет издание Food & Wine.
В стартовую линейку войдут три вкуса: рутбир, лимон-лайм и «Ширли Темпл». Они будут доступны в избранных магазинах Нью-Йорка и для доставки по всей стране через Amazon. Низкокалорийный напиток будет обогащен витаминами, но по вкусу — не отличаться от классической газировки.
Стиллер рассказал, что напитки вдохновлены его детством в 70-х и 80-х годах, когда он ездил с cемьей в ночные клубы и пил безалкогольный коктейль «Ширли Темпл». «Люди по—прежнему любят газировку — они просто хотят ту, которая подходит для сегодняшнего дня», — пояснил артист.
Недавно стало известно, что Аврил Лавин выпустит собственное вино в сотрудничестве с американской винодельней Banshee Wines. Его сорт — пино нуар. Ограниченная партия будет продаваться по цене 30 долларов за бутылку (около 2,5 тыс. рублей).