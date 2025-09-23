Николас Кейдж сыграет в фильме «Стойкость» о шпионах Второй мировой войны

Американский актер Николас Кейдж, звезда «Собирателя душ» и «Без лица», снимется в шпионском боевике «Стойкость». Об этом сообщил Deadline.
Действие фильма развернется во время Второй мировой войны. В основу картины ляжет реальная история о сотрудниках британской разведки, проводивших беспрецедентные стратегические операции, чтобы переломить ход войны.
В центре истории окажутся офицеры Дадои Кларк и Томас Аргайл Робертсон, которые развернули сложную сеть дезинформационных кампаний. Они вводили в заблуждение нацистов с помощью фиктивных армий, поддельной военной техники и сети двойных агентов, таких как Душко Попов.
Режиссером ленты выступит Саймон Уэйст, постановщик «Воздушной тюрьмы». В актерский состав войдут Мэттью Гуд («Игра в имитацию»), Эд Скрейн («Мир Юрского периода 2»), Хорди Молья («Гангстерленд»), Элис Ив («Стартрек: Возмездие»), Майкл Шин («Фрост против Никсона») и Арт Малик («Правдивая ложь»).
Роли в проекте сыграют также Лукас Хаас («Начало»), Адриан Тополь («Франц и Полина»), Эмилио Сакрая («Шестьдесят минут»), Пол Андерсон («Острые козырьки») и Бен Кингсли («Ганди»). Съемки стартовали 8 сентября в Лондоне.
Сценарий картины написал Саймон Афрам. Он же выступил продюсером фильма наряду с Джорджетт Тернер, Резой Рухи и Эдвардов Калем. Исполнительными продюсерами стали Бьянка Гудлоу и Дэвид Скараманга.