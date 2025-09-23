Николас Кейдж сыграет в фильме «Стойкость» о шпионах Второй мировой войны

В центре истории окажутся офицеры Дадои Кларк и Томас Аргайл Робертсон, которые развернули сложную сеть дезинформационных кампаний. Они вводили в заблуждение нацистов с помощью фиктивных армий, поддельной военной техники и сети двойных агентов, таких как Душко Попов.