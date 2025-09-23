Умер сценарист мультфильма «Трансформеры» Рональд Фридман

Фридман работал над телевизионными проектами «Шоу Энди Гриффита», «Остров Гиллигана» и другими. Он также был номинирован на премию «Эмми» в 1966 году за сценарий для «Шоу Дэнни Кэя» (1963-1967). Среди других его известных работ — анимационные проекты «Железный человек» (1994-1996), «Фантастическая четверка» 1994 года и «Трансформеры» (1986).