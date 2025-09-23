Умер сценарист мультфильма «Трансформеры» Рональд Фридман

Американский сценарист и продюсер Рон Фридман умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщило издание Variety.
По его информации, Фридман умер 15 сентября. Это произошло от остановки сердца в доме престарелых Фонда кино и телевидения в Вудленд-Хиллзе.
Сценарист родился 1 августа 1932 года в Питтсбурге (штат Пенсильвания). Он получил степень бакалавра архитектуры в Университете Карнеги-Меллона.
Фридман работал над телевизионными проектами «Шоу Энди Гриффита», «Остров Гиллигана» и другими. Он также был номинирован на премию «Эмми» в 1966 году за сценарий для «Шоу Дэнни Кэя» (1963-1967). Среди других его известных работ — анимационные проекты «Железный человек» (1994-1996), «Фантастическая четверка» 1994 года и «Трансформеры» (1986).