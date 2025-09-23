Умер сценарист мультфильма «Трансформеры» Рональд Фридман

В 2026 году выйдет сериал о Лиле Брик
Кристиан Бэйл в образе Франкенштейна появился в тизере фильма «Невеста!» Мэгги Джилленхол
Бен Стиллер запустил собственную газировку
Николас Кейдж сыграет в фильме «Стойкость» о шпионах Второй мировой войны
Новая купюра номиналом 500 рублей будет посвящена Кавказу и Пятигорску
Больше десяти животных погибли из‑за пожара в зоопарке Новосибирска
Сериал «Спасатели Малибу» получит перезапуск
«Добро пожаловать, Кэрол»: вышел новый отрывок из сериала «Pluribus»
Житель Магнитогорска отдал матери почку для трансплантации
«Два мяча» и Ömankö представили уникальную модель кед Torn
«Афиша» и «Каро» дарят 20% кешбэка за покупку билетов в кино по подписке «СберПрайм»
Ивонн Страховски присоединилась к Винсу Вону в сериале «Плохая обезьяна»
В «Зотов. Кино» пройдет ретроспектива Франсуа Трюффо «От бунта до нежности»
В Англии женщина неудачно зевнула и сломала шею
Кинопремьера нового альбома Тейлор Свифт собрала 15 млн долларов за первые сутки предзаказа
Зумеры занимаются сексом реже, чем их бабушки с дедушками
Семь руководителей Rambler&Co и «Афиши» вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»
Афганский подросток прилетел из Кабула в Дели в отсеке шасси пассажирского самолета
Хидэо Кодзима показал первый трейлер хоррора OD
В Москве зарегистрировали брак 96-летнего жениха и 91-летней невесты
Ленинградская и Московская области возглавили топ туристических направлений на осенние каникулы
Анна Пересильд в новом трейлере фильма «Алиса в Стране чудес» на стихи Владимира Высоцкого
Майкл Манн объявил, что съемки сиквела «Схватки» начнутся в 2026 году
Адвокаты Пи Дидди призвали судью вынести более мягкий приговор по обвинению в проституции
Российские ученые установили коровам нейроимпланты для увеличения надоев
Сталина, Океана и Марс: названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Представляются сотрудниками СДЭК и просят код от СМС: россиян предупредили о новой схеме мошенников
В российском прокате перевыпустят «На гребне волны» ― боевик 1991 года с Киану Ривзом

Умер сценарист мультфильма «Трансформеры» Рональд Фридман

Фото: Beck Starr/FilmMagic

Американский сценарист и продюсер Рон Фридман умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщило издание Variety.

По его информации, Фридман умер 15 сентября. Это произошло от остановки сердца в доме престарелых Фонда кино и телевидения в Вудленд-Хиллзе.

Сценарист родился 1 августа 1932 года в Питтсбурге (штат Пенсильвания). Он получил степень бакалавра архитектуры в Университете Карнеги-Меллона.

Фридман работал над телевизионными проектами «Шоу Энди Гриффита», «Остров Гиллигана» и другими. Он также был номинирован на премию «Эмми» в 1966 году за сценарий для «Шоу Дэнни Кэя» (1963-1967). Среди других его известных работ — анимационные проекты «Железный человек» (1994-1996), «Фантастическая четверка» 1994 года и «Трансформеры» (1986).

Расскажите друзьям