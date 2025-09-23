Новая купюра номиналом 500 рублей будет посвящена Кавказу и Пятигорску

Купюра в 500 рублей будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и городу Пятигорску. «Сейчас мы готовимся к очередному этапу выбора символов для банкноты 500 рублей. В конце сентября планируем провести заседание Консультативного совета. Его участники определят перечень объектов, которые затем мы вынесем на общественное онлайн-голосование», — подчеркнул зампредседателя ЦБ.