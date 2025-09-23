Новая купюра номиналом 500 рублей будет посвящена Кавказу и Пятигорску

Банк России приступил к работе над новой банкнотой в 500 рублей, заявил в интервью РИА «Новости» зампредседателя ЦБ Сергей Белов.
«Да, мы начали работать над созданием банкноты номиналом 500 рублей. <…> Новая пятисотка будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, как и ее предшественница», — рассказал он.
Купюра в 500 рублей будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и городу Пятигорску. «Сейчас мы готовимся к очередному этапу выбора символов для банкноты 500 рублей. В конце сентября планируем провести заседание Консультативного совета. Его участники определят перечень объектов, которые затем мы вынесем на общественное онлайн-голосование», — подчеркнул зампредседателя ЦБ.
В 2024 году скоростной теплоход «Метеор» стал лидером в голосовании по выбору символов для банкноты номиналом 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу. Он набрал более 147 тыс. голосов.