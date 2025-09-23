В 2026 году выйдет сериал о Лиле Брик
Сериал «Спасатели Малибу» получит перезапуск

Фото: Getty Images

Телеканал Fox выпустит ребут культового сериала «Спасатели Малибу». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Новое шоу выйдет в эфир в телевизионном сезоне 2026–2027 годов и будет состоять из 12 эпизодов. Шоураннером проекта станет Мэтт Никс («Уведомление о пожаре», «Правдивая ложь»).

Он также выступит исполнительным продюсером перезапуска вместе с создателями оригинального сериала Майклом Берком, Грегом Бонанном и Дугом Шварцем, а также Данте Ди Лорето.

Ребут, как ожидается, сохранит все фирменные элементы оригинала: захватывающие спасательные операции, драматические отношения между персонажами, романтику пляжной жизни и героизм спасателей.

В проекте снимутся совершенно новые артисты. Кроме того, действие шоу развернется в современности. Героям среди прочего предстоит защищать побережье Южной Калифорнии.

«В своё время „Спасатели Малибу“ определили целую эпоху пляжной жизни и превратили спасателей в культовых персонажей. Теперь, вместе с нашими партнерами из Fremantle, этот телевизионный гигант готовится к возвращению в современном формате», — заявил президент Fox Television Network Майкл Торн.

Оригинальный сериал дебютировал на NBC в 1989 году и просуществовал 11 сезонов. В главных ролях снялись Дэвид Хассельхофф, Памела Андерсон, Ясмин Блит, Николь Эггерт, Дэвид Чарвет, Кармен Электра и Джейсон Момоа.

Ранее Fox уже пытался запустить сериал про спасателей «Rescue: Hi-Surf», однако шоу было закрыто после одного сезона. Также в 2017 году вышла полнометражная киноверсия «Спасателей Малибу» с Дуэйном Джонсоном и Заком Эфроном.

