Больше десяти животных погибли из‑за пожара в зоопарке Новосибирска

В результате пожара в зоопарке им. Р. А. Шило в Новосибирске погибли более десяти животных, сообщает РБК со ссылкой на пресс-служба МЧС региона.
Пять животных удалось спасти. «По оперативной информации, помимо двух крупных животных — быка и верблюда — были спасены три козы», — говорится в сообщении. Общая площадь возгорания составляла около 180 кв. м.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что сотрудники зоопарка не пострадали. По его словам, из пожара удалось спасти пятнистых оленей, яков, нубийских коз, верблюда, шотландского быка, дикобразов.
Он уточнил, что пожар полностью потушен, на месте работают более 30 спасателей и 10 единиц техники. Распространение огня на другие постройки и деревья удалось остановить. Столб дыма в районе зоопарка заметили вечером 23 сентября около 22:30 (18:30 по московскому времени).