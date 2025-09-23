Больше десяти животных погибли из‑за пожара в зоопарке Новосибирска

Он уточнил, что пожар полностью потушен, на месте работают более 30 спасателей и 10 единиц техники. Распространение огня на другие постройки и деревья удалось остановить. Столб дыма в районе зоопарка заметили вечером 23 сентября около 22:30 (18:30 по московскому времени).