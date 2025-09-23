В 2026 году выйдет сериал о Лиле Брик

Хидэо Кодзима показал первый трейлер хоррора OD
Больше десяти животных погибли из‑за пожара в зоопарке Новосибирска
Сериал «Спасатели Малибу» получит перезапуск
«Добро пожаловать, Кэрол»: вышел новый отрывок из сериала «Pluribus»
Житель Магнитогорска отдал матери почку для трансплантации
«Два мяча» и Ömankö представили уникальную модель кед Torn
«Афиша» и «Каро» дарят 20% кешбэка за покупку билетов в кино по подписке «СберПрайм»
Ивонн Страховски присоединилась к Винсу Вону в сериале «Плохая обезьяна»
В «Зотов. Кино» пройдет ретроспектива Франсуа Трюффо «От бунта до нежности»
В Англии женщина неудачно зевнула и сломала шею
Кинопремьера нового альбома Тейлор Свифт собрала 15 млн долларов за первые сутки предзаказа
Зумеры занимаются сексом реже, чем их бабушки с дедушками
Семь руководителей Rambler&Co и «Афиши» вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»
Афганский подросток прилетел из Кабула в Дели в отсеке шасси пассажирского самолета
В Москве зарегистрировали брак 96-летнего жениха и 91-летней невесты
Ленинградская и Московская области возглавили топ туристических направлений на осенние каникулы
Анна Пересильд в новом трейлере фильма «Алиса в Стране чудес» на стихи Владимира Высоцкого
Майкл Манн объявил, что съемки сиквела «Схватки» начнутся в 2026 году
Адвокаты Пи Дидди призвали судью вынести более мягкий приговор по обвинению в проституции
Российские ученые установили коровам нейроимпланты для увеличения надоев
Сталина, Океана и Марс: названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Представляются сотрудниками СДЭК и просят код от СМС: россиян предупредили о новой схеме мошенников
В российском прокате перевыпустят «На гребне волны» ― боевик 1991 года с Киану Ривзом
Билеты на Coachella 2026 распроданы на оба уик-энда
Джулия Робертс и Эндрю Гарфилд в новом трейлере фильма «После охоты»
Режиссер «Орудий» Зак Креггер снимет приквел о тете Глэдис
«Робин Гуд» с Джеком Паттеном и Шоном Бином обзавелся первым трейлером
Эмма Уотсон призналась, что не скучает по кино из‑за необходимости продвигать фильмы

В 2026 году выйдет сериал о Лиле Брик

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Сериал о Лиле Брик выйдет в эфире «Первого канала» в начале 2026 года. Об этом сообщил генеральный директор канала Константин Эрнст на конференции Национального рекламного альянса, пишет ТАСС.

Главные роли в проекте сыграют Мария Смольникова, Андрей Максимов и Евгений Стычкин. «Знаете, я всегда остаюсь недоволен тем, что мы делаем, но здесь я могу сказать, что доволен. Если все получается на 50% от того, что планировал, — уже хорошо. Здесь получилось на 70%, потому что у нас великолепный кастинг», — добавил он.

Режиссером картины стала Вера Сторожева. По сюжету на фоне революционных событий и становления советской власти после краха Российской империи в начале ХХ века разворачивается история жизни Лили Брик (Мария Смольникова), Осипа Брика (Евгений Стычкин) и поэта Владимира Маяковского (Андрей Максимов).

Лиля Брик (1891–1978) — советский прозаик и переводчик, хозяйка одного из самых известных в XX веке литературно-художественных салонов. Была возлюбленной поэта Владимира Маяковского.

Расскажите друзьям