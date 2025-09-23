В 2026 году выйдет сериал о Лиле Брик

Сериал о Лиле Брик выйдет в эфире «Первого канала» в начале 2026 года. Об этом сообщил генеральный директор канала Константин Эрнст на конференции Национального рекламного альянса, пишет ТАСС.
Главные роли в проекте сыграют Мария Смольникова, Андрей Максимов и Евгений Стычкин. «Знаете, я всегда остаюсь недоволен тем, что мы делаем, но здесь я могу сказать, что доволен. Если все получается на 50% от того, что планировал, — уже хорошо. Здесь получилось на 70%, потому что у нас великолепный кастинг», — добавил он.
Режиссером картины стала Вера Сторожева. По сюжету на фоне революционных событий и становления советской власти после краха Российской империи в начале ХХ века разворачивается история жизни Лили Брик (Мария Смольникова), Осипа Брика (Евгений Стычкин) и поэта Владимира Маяковского (Андрей Максимов).
Лиля Брик (1891–1978) — советский прозаик и переводчик, хозяйка одного из самых известных в XX веке литературно-художественных салонов. Была возлюбленной поэта Владимира Маяковского.