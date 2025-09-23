«Добро пожаловать, Кэрол»: вышел новый отрывок из сериала «Pluribus»

Apple TV+ опубликовал новый отрывок из сериала «Pluribus» («Из многих») Винса Гиллигана — создателя «Во все тяжкие» и соавтора «Лучше звоните Солу». Сериал стартует 7 ноября с двух серий, а финал выйдет 26 декабря.
В новом ролике показали главную героиню Кэрол в исполнении Риа Сихорн. В нем она подъезжает к отелю Westgate, где цифровое табло приветствует ее словами: «Добро пожаловать, Кэрол». В промо снова появляется загадочный телефонный номер, позвонив по которому можно услышать дружелюбное сообщение с намеками на участие героини в некой организации.
Гиллиган писал роль специально для Сихорн, вдохновившись ее работой в «Лучше звоните Солу». В актерский состав также вошли Каролина Выдра, Карлос Мануэль Весга, Мириам Шор и Самба Шутте.
Действие сериала происходит в Альбукерке, Нью-Мексико. Шоу расскажет о женщине по имени Кэрол — «самом несчастном человеке на земле, который должен спасти мир от счастья».