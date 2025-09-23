«Добро пожаловать, Кэрол»: вышел новый отрывок из сериала «Pluribus»

В новом ролике показали главную героиню Кэрол в исполнении Риа Сихорн. В нем она подъезжает к отелю Westgate, где цифровое табло приветствует ее словами: «Добро пожаловать, Кэрол». В промо снова появляется загадочный телефонный номер, позвонив по которому можно услышать дружелюбное сообщение с намеками на участие героини в некой организации.