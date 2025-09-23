«Добро пожаловать, Кэрол»: вышел новый отрывок из сериала «Pluribus»

Хидэо Кодзима показал первый трейлер хоррора OD
Житель Магнитогорска отдал матери почку для трансплантации
«Два мяча» и Ömankö представили уникальную модель кед Torn
«Афиша» и «Каро» дарят 20% кешбэка за покупку билетов в кино по подписке «СберПрайм»
Ивонн Страховски присоединилась к Винсу Вону в сериале «Плохая обезьяна»
В «Зотов. Кино» пройдет ретроспектива Франсуа Трюффо «От бунта до нежности»
В Англии женщина неудачно зевнула и сломала шею
Кинопремьера нового альбома Тейлор Свифт собрала 15 млн долларов за первые сутки предзаказа
Зумеры занимаются сексом реже, чем их бабушки с дедушками
Семь руководителей Rambler&Co и «Афиши» вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»
Афганский подросток прилетел из Кабула в Дели в отсеке шасси пассажирского самолета
В Москве зарегистрировали брак 96-летнего жениха и 91-летней невесты
Ленинградская и Московская области возглавили топ туристических направлений на осенние каникулы
Анна Пересильд в новом трейлере фильма «Алиса в Стране чудес» на стихи Владимира Высоцкого
Майкл Манн объявил, что съемки сиквела «Схватки» начнутся в 2026 году
Адвокаты Пи Дидди призвали судью вынести более мягкий приговор по обвинению в проституции
Российские ученые установили коровам нейроимпланты для увеличения надоев
Сталина, Океана и Марс: названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Представляются сотрудниками СДЭК и просят код от СМС: россиян предупредили о новой схеме мошенников
В российском прокате перевыпустят «На гребне волны» ― боевик 1991 года с Киану Ривзом
Билеты на Coachella 2026 распроданы на оба уик-энда
Джулия Робертс и Эндрю Гарфилд в новом трейлере фильма «После охоты»
Режиссер «Орудий» Зак Креггер снимет приквел о тете Глэдис
«Робин Гуд» с Джеком Паттеном и Шоном Бином обзавелся первым трейлером
Эмма Уотсон призналась, что не скучает по кино из‑за необходимости продвигать фильмы
Мелисса МакКарти сыграет в экранизации детской книги «Мисс Нельсон пропала»
Шоу Джимми Киммела вернется в эфир 30 сентября
В Китае набирают популярность татуировки на зубах

«Добро пожаловать, Кэрол»: вышел новый отрывок из сериала «Pluribus»

Фото: Apple TV+

Apple TV+ опубликовал новый отрывок из сериала «Pluribus» («Из многих») Винса Гиллигана — создателя «Во все тяжкие» и соавтора «Лучше звоните Солу». Сериал стартует 7 ноября с двух серий, а финал выйдет 26 декабря.

В новом ролике показали главную героиню Кэрол в исполнении Риа Сихорн. В нем она подъезжает к отелю Westgate, где цифровое табло приветствует ее словами: «Добро пожаловать, Кэрол». В промо снова появляется загадочный телефонный номер, позвонив по которому можно услышать дружелюбное сообщение с намеками на участие героини в некой организации.

Гиллиган писал роль специально для Сихорн, вдохновившись ее работой в «Лучше звоните Солу». В актерский состав также вошли Каролина Выдра, Карлос Мануэль Весга, Мириам Шор и Самба Шутте.

Действие сериала происходит в Альбукерке, Нью-Мексико. Шоу расскажет о женщине по имени Кэрол — «самом несчастном человеке на земле, который должен спасти мир от счастья».

