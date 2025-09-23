HBO Max показал трейлер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

К роли демона вернулся Билл Скарсгорд, еще в 2023 году говоривший, что не будет повторять роль, и даже дал свой совет актеру, который займет место, ранее принадлежавшее ему и легендарному Тиму Карри. В шоу также снялись Йован Адепо («Хранители»), Тейлур Пейдж («Белый парень Рик»), Крис Чок («Годзилла против Конга») и Джеймс Ремар («Йеллоустоун»).