HBO Max показал трейлер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

На ютуб-канале HBO Max опубликовали трейлер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — приквела хоррор-франшизы «Оно», основанной на одноименном романе Стивена Кинга.
Шоу выйдет на стриминговом сервисе 26 октября, в нем речь пойдет о событиях, предшествовавших появлению «Клуба неудачников». Сюжет развернется в 1962 году в вымышленном городке Дерри штата Мэн за 27 лет до событий первого фильма.
Зрителям расскажут о происхождении пугающего клоуна Пеннивайза и мрачных тайнах города Дерри. Сюжет драматического проекта основан на заметках героя Майка Хэнлона из оригинального романа Стивена Кинга.
В центре истории окажется группа подростков, переживающая пропажу сверстников. Дети начинают собственное расследование, которое приводит их к страшным выводам.
Сценарий первой серии написал Джейсон Фач. Энди Мускьетти, режиссер «Оно» и «Оно-2», поставил несколько эпизодов, включая первый.
К роли демона вернулся Билл Скарсгорд, еще в 2023 году говоривший, что не будет повторять роль, и даже дал свой совет актеру, который займет место, ранее принадлежавшее ему и легендарному Тиму Карри. В шоу также снялись Йован Адепо («Хранители»), Тейлур Пейдж («Белый парень Рик»), Крис Чок («Годзилла против Конга») и Джеймс Ремар («Йеллоустоун»).
Планируется, что сериал получит три сезона, действие которых развернется в разных временных периодах. Вторая часть будет посвящена 1930-м годам, а третья — началу XX века. Будут ли в итоге снимать еще два сезона, зависит от того, насколько успешным окажется первый.