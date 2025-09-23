Житель Магнитогорска отдал матери почку для трансплантации

Это первый случай на Южном Урале, когда трансплантацию выполнили от ребенка родителю. «Обычно родители жертвуют орган ради своих детей. Здесь история обратная. Это очень трогательный и в то же время ответственный момент», — сказал главный врач Челябинской областной клинической больницы Дмитрий Альтман.