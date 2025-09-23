Хидэо Кодзима показал первый трейлер хоррора OD
Житель Магнитогорска отдал матери почку для трансплантации

Фото: Arseny Togulev/Unsplash

30-летний житель Магнитогорска Александр Шишигин отдал для пересадки почку своей матери Ольге. Об этом пишет издание «Курс дела».

Это первый случай на Южном Урале, когда трансплантацию выполнили от ребенка родителю. «Обычно родители жертвуют орган ради своих детей. Здесь история обратная. Это очень трогательный и в то же время ответственный момент», — сказал главный врач Челябинской областной клинической больницы Дмитрий Альтман.

Ольга на протяжении более десяти лет проходила процедуры диализа после тяжелого заболевания почек. Когда организм перестал реагировать на лечение, ее жизнь могла спасти только пересадка органа.

Сегодня золотым стандартом считается малоинвазивное лапароскопическое изъятие почки через небольшие проколы и разрез, что снижает риски для донора, отмечают сотрудники больницы. Методика трансплантации почек в ЧОКБ применяется с 2009 года, однако технологии лапароскопического изъятия сейчас только осваиваются.

