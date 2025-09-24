В «2ГИС» появился ИИ-поиск. Он позволяет находить места по настроению и атмосфере

«Можно выбрать сразу несколько сценариев, например, „Красивый вид“ + „Поболтать“ — и „2ГИС“ покажет подходящие заведения. Это удобно, когда хочется найти место не по типу кухни или оценке, а для особенного настроения, которое часто сложно описать словами, чтобы найти в обычном поиске», — отметили в компании.