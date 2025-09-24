В 2026 году выйдет сериал о Лиле Брик
В «2ГИС» появился ИИ-поиск. Он позволяет находить места по настроению и атмосфере

Фото: Louis Hansel/Unsplash

«2ГИС» внедрил в свой сервис поиск с помощью искусственного интеллекта. Благодаря ему пользователи теперь смогут находить места по настроению и атмосфере, сообщили «Афише Daily» представители платформы.

ИИ изучит отзывы на заведения, их фото и меню — и выберет лучшие варианты, исходя из желаний и даже визуальных предпочтений клиентов. Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно найти фильтр «Вайб» в категории «Поесть».

Сервис предложит выбрать повод для выхода: свидание, праздник, поболтать, поработать, покормить детей. Также в приложении можно будет указать настроение: потусить, расслабиться, фоткаться, добавить мистики, просто поесть.

Наконец, при желании пользователи смогут добавить особенности заведения: красивый вид, необычные вкусы, стильный интерьер, кухни мира,  просторный зал, здоровое меню, большой бар, здоровое меню.

«Можно выбрать сразу несколько сценариев, например, „Красивый вид“ + „Поболтать“ — и „2ГИС“ покажет подходящие заведения. Это удобно, когда хочется найти место не по типу кухни или оценке, а для особенного настроения, которое часто сложно описать словами, чтобы найти в обычном поиске», — отметили в компании.

Кроме того, платформа позволит найти заведение с конкретным блюдом. В поиск можно вбить «яблочный штрудель с мороженым», «поесть пасту с лисичками» или «уютное кафе с десертами» — и «2ГИС» распознает запрос. 

ИИ готов подыскать даже локацию по фотореференсам. Он покажет места с похожим интерьером или подачей.

«Визуальный поиск превращает вдохновение в действие: понравилась картинка, и вы тут же находите похожие места. Это новый способ выбирать — не по словам, а по визуальному впечатлению», — отметила продакт-менеджер discovery-поиска в «2ГИС» Анастасия Турлапова.

Из карты «2ГИС» пользователи смогут узнавать также о новых ресторанах, кафе и барах, появившихся в последние три месяца. Для них внедрили фильтр «Новое». 

В интерфейс добавили и фильтр по ресторанным группам. Он покажет известные сетевые проекты — пока, правда, только в Москве, Петербурге, Новосибирске и Красноярске. 

