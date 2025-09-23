Ивонн Страховски присоединилась к Винсу Вону в сериале «Плохая обезьяна»

Хидэо Кодзима показал первый трейлер хоррора OD
«Афиша» и «Каро» дарят 20% кешбэка за покупку билетов в кино по подписке СберПрайм
В «Зотов. Кино» пройдет ретроспектива Франсуа Трюффо «От бунта до нежности»
В Англии женщина неудачно зевнула и сломала шею
Кинопремьера нового альбома Тейлор Свифт собрала 15 млн долларов за первые сутки предзаказа
Зумеры занимаются сексом реже, чем их бабушки с дедушками
Семь руководителей Rambler&Co и «Афиши» вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»
Афганский подросток прилетел из Кабула в Дели в отсеке шасси пассажирского самолета
В Москве зарегистрировали брак 96-летнего жениха и 91-летней невесты
Ленинградская и Московская области возглавили топ туристических направлений на осенние каникулы
Анна Пересильд в новом трейлере фильма «Алиса в Стране чудес» на стихи Владимира Высоцкого
Майкл Манн объявил, что съемки сиквела «Схватки» начнутся в 2026 году
Адвокаты Пи Дидди призвали судью вынести более мягкий приговор по обвинению в проституции
Российские ученые установили коровам нейроимпланты для увеличения надоев
Сталина, Океана и Марс: названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Представляются сотрудниками СДЭК и просят код от СМС: россиян предупредили о новой схеме мошенников
В российском прокате перевыпустят «На гребне волны» ― боевик 1991 года с Киану Ривзом
Билеты на Coachella 2026 распроданы на оба уик-энда
Джулия Робертс и Эндрю Гарфилд в новом трейлере фильма «После охоты»
Режиссер «Орудий» Зак Креггер снимет приквел о тете Глэдис
«Робин Гуд» с Джеком Паттеном и Шоном Бином обзавелся первым трейлером
Эмма Уотсон призналась, что не скучает по кино из‑за необходимости продвигать фильмы
Мелисса МакКарти сыграет в экранизации детской книги «Мисс Нельсон пропала»
Шоу Джимми Киммела вернется в эфир 30 сентября
В Китае набирают популярность татуировки на зубах
Netflix выпустит документальный фильм об Эйлин Уорнос — героине драмы «Монстр» с Шарлиз Терон
Ник Кассаветис поставит ремейк итальянского фильма «Мальчик в розовых штанах»
В Москве готовят к сносу корпус МГЛУ. Преподаватели не знают, куда переносить занятия

Ивонн Страховски присоединилась к Винсу Вону в сериале «Плохая обезьяна»

Кадр: Hulu

Звезда «Рассказа служанки» Ивонн Страховски получила роль во втором сезоне комедийного сериала «Плохая обезьяна». Об этом сообщил Deadline.

Шоу выпускает стриминговый сервис Apple TV+. Страховски сыграет одну из главных ролей наряду с Винсом Воном. Второй сезон сериала, основанного на бестселлере Карла Хиасена, представит новую оригинальную историю.

Подробности сюжета пока держатся в секрете. Страховски предстанет в образе окружного прокурора Делани. В шоу снимутся также Джон Малкович и Джон Ортис, они исполнят центральные роли.

Первый сезон «Плохой обезьяны», премьера которого состоялась в августе 2024 года, познакомил зрителей с Эндрю Янси (Винс Вон) — бывшим полицейским из Майами, который устроился на работу санитарным инспектором на островах Ки-Уэст.

Однажды туристы обнаружили человеческую руку, и Янси взялся за расследование случившегося. Вскоре он понял, что раскрытие убийства может вернуть его в полицию. Кроме Вона, в шоу снялись Л. Скотт Колдуэлл, Роб Делани, Мередит Хангер, Натали Мартинес, Алекс Моффат, Мишель Монаган, Рональд Пит и Джоди Тернер-Смит.

Проект был создан Биллом Лоуренсом через его продюсерскую компанию Doozer Productions при поддержке Warner Bros. Television.

