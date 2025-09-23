Ивонн Страховски присоединилась к Винсу Вону в сериале «Плохая обезьяна»

Звезда «Рассказа служанки» Ивонн Страховски получила роль во втором сезоне комедийного сериала «Плохая обезьяна». Об этом сообщил Deadline.
Шоу выпускает стриминговый сервис Apple TV+. Страховски сыграет одну из главных ролей наряду с Винсом Воном. Второй сезон сериала, основанного на бестселлере Карла Хиасена, представит новую оригинальную историю.
Подробности сюжета пока держатся в секрете. Страховски предстанет в образе окружного прокурора Делани. В шоу снимутся также Джон Малкович и Джон Ортис, они исполнят центральные роли.
Первый сезон «Плохой обезьяны», премьера которого состоялась в августе 2024 года, познакомил зрителей с Эндрю Янси (Винс Вон) — бывшим полицейским из Майами, который устроился на работу санитарным инспектором на островах Ки-Уэст.
Однажды туристы обнаружили человеческую руку, и Янси взялся за расследование случившегося. Вскоре он понял, что раскрытие убийства может вернуть его в полицию. Кроме Вона, в шоу снялись Л. Скотт Колдуэлл, Роб Делани, Мередит Хангер, Натали Мартинес, Алекс Моффат, Мишель Монаган, Рональд Пит и Джоди Тернер-Смит.
Проект был создан Биллом Лоуренсом через его продюсерскую компанию Doozer Productions при поддержке Warner Bros. Television.