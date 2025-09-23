Ивонн Страховски присоединилась к Винсу Вону в сериале «Плохая обезьяна»

Первый сезон «Плохой обезьяны», премьера которого состоялась в августе 2024 года, познакомил зрителей с Эндрю Янси (Винс Вон) — бывшим полицейским из Майами, который устроился на работу санитарным инспектором на островах Ки-Уэст.