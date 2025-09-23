«Афиша» и «Каро» дарят 20% кешбэка за покупку билетов в кино по подписке СберПрайм

«Афиша» совместно с сетью кинотеатров «Каро» запустила акцию для подписчиков СберПрайм. Теперь при покупке билетов на любые сеансы пользователи получат 20% кешбэка бонусами «Спасибо».
Воспользоваться предложением можно как для премьерных показов, так и для посещения международного фестиваля авторского кино «Каро/Арт», который стартует 15 октября в Москве и Петербурге.
Чтобы получить кешбэк, необходимо подключить подписку СберПрайм, авторизоваться на Afisha.ru через Сбер ID, выбрать билеты и оплатить их картой Сбера или через SberPay. Через 14 дней на счет будут начислены бонусы «Спасибо» в размере 20% от суммы покупки.
Кроме того, доступна оплата билетов доступна бонусами «Спасибо» — ими можно покрыть до 99% стоимости. Подробные условия акции опубликованы здесь.