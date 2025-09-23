«Афиша» и «Каро» дарят 20% кешбэка за покупку билетов в кино по подписке СберПрайм

Чтобы получить кешбэк, необходимо подключить подписку СберПрайм, авторизоваться на Afisha.ru через Сбер ID, выбрать билеты и оплатить их картой Сбера или через SberPay. Через 14 дней на счет будут начислены бонусы «Спасибо» в размере 20% от суммы покупки.