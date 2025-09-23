В «Зотов. Кино» пройдет ретроспектива Франсуа Трюффо «От бунта до нежности»

Хидэо Кодзима показал первый трейлер хоррора OD
«Два Мяча» и Ömankö представили уникальную модель кед TORN
«Афиша» и «Каро» дарят 20% кешбэка за покупку билетов в кино по подписке СберПрайм
Ивонн Страховски присоединилась к Винсу Вону в сериале «Плохая обезьяна»
В Англии женщина неудачно зевнула и сломала шею
Кинопремьера нового альбома Тейлор Свифт собрала 15 млн долларов за первые сутки предзаказа
Зумеры занимаются сексом реже, чем их бабушки с дедушками
Семь руководителей Rambler&Co и «Афиши» вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»
Афганский подросток прилетел из Кабула в Дели в отсеке шасси пассажирского самолета
В Москве зарегистрировали брак 96-летнего жениха и 91-летней невесты
Ленинградская и Московская области возглавили топ туристических направлений на осенние каникулы
Анна Пересильд в новом трейлере фильма «Алиса в Стране чудес» на стихи Владимира Высоцкого
Майкл Манн объявил, что съемки сиквела «Схватки» начнутся в 2026 году
Адвокаты Пи Дидди призвали судью вынести более мягкий приговор по обвинению в проституции
Российские ученые установили коровам нейроимпланты для увеличения надоев
Сталина, Океана и Марс: названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Представляются сотрудниками СДЭК и просят код от СМС: россиян предупредили о новой схеме мошенников
В российском прокате перевыпустят «На гребне волны» ― боевик 1991 года с Киану Ривзом
Билеты на Coachella 2026 распроданы на оба уик-энда
Джулия Робертс и Эндрю Гарфилд в новом трейлере фильма «После охоты»
Режиссер «Орудий» Зак Креггер снимет приквел о тете Глэдис
«Робин Гуд» с Джеком Паттеном и Шоном Бином обзавелся первым трейлером
Эмма Уотсон призналась, что не скучает по кино из‑за необходимости продвигать фильмы
Мелисса МакКарти сыграет в экранизации детской книги «Мисс Нельсон пропала»
Шоу Джимми Киммела вернется в эфир 30 сентября
В Китае набирают популярность татуировки на зубах
Netflix выпустит документальный фильм об Эйлин Уорнос — героине драмы «Монстр» с Шарлиз Терон
Ник Кассаветис поставит ремейк итальянского фильма «Мальчик в розовых штанах»

В «Зотов. Кино» пройдет ретроспектива Франсуа Трюффо «От бунта до нежности»

Фото: «Нежная кожа»

С 25 сентября по 8 октября в кинотеатре центра «Зотов» в Москве пройдет кинопрограмма «От бунта до нежности. Ретроспектива Франсуа Трюффо».

В нее входят четыре фильма классика французской новой волны. 25 сентября, 2 и 4 октября покажут «Четыреста ударов», 30 сентября, 4 и 7 октября — фильм «Нежная кожа», 1, 3 и 5 октября — «Жюль и Джим», 25, 28 сентября и 5, 8 октября — «Украденные поцелуи». Все показы пройдут на языке оригинала с субтитрами.

«Зрители пройдут путь по его киновселенной: от оглушительного дебюта, всколыхнувшего мировой кинематограф, до тонких, пронзительных исследований природы любви», — говорится в пресс-релизе.

Франсуа Ролан Трюффо (1932–1984) — французский кинорежиссер, сценарист, актер и критик, один из основоположников французской новой волны. В качестве режиссера Трюффо дебютировал в 1954 году с короткометражкой «Визит».

Четыреста ударов
Драма / с 25 сентября
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям