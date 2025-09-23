В «Зотов. Кино» пройдет ретроспектива Франсуа Трюффо «От бунта до нежности»

С 25 сентября по 8 октября в кинотеатре центра «Зотов» в Москве пройдет кинопрограмма «От бунта до нежности. Ретроспектива Франсуа Трюффо».
В нее входят четыре фильма классика французской новой волны. 25 сентября, 2 и 4 октября покажут «Четыреста ударов», 30 сентября, 4 и 7 октября — фильм «Нежная кожа», 1, 3 и 5 октября — «Жюль и Джим», 25, 28 сентября и 5, 8 октября — «Украденные поцелуи». Все показы пройдут на языке оригинала с субтитрами.
«Зрители пройдут путь по его киновселенной: от оглушительного дебюта, всколыхнувшего мировой кинематограф, до тонких, пронзительных исследований природы любви», — говорится в пресс-релизе.
Франсуа Ролан Трюффо (1932–1984) — французский кинорежиссер, сценарист, актер и критик, один из основоположников французской новой волны. В качестве режиссера Трюффо дебютировал в 1954 году с короткометражкой «Визит».