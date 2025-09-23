В Англии женщина неудачно зевнула и сломала шею

Хидэо Кодзима показал первый трейлер хоррора OD
Кинопремьера нового альбома Тейлор Свифт собрала 15 млн долларов за первые сутки предзаказа
Зумеры занимаются сексом реже, чем их бабушки с дедушками
Семь руководителей Rambler & Co и «Афиши» вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»
Афганский подросток прилетел из Кабула в Дели в отсеке шасси пассажирского самолета
В Москве зарегистрировали брак 96-летнего жениха и 91-летней невесты
Ленинградская и Московская области возглавили топ туристических направлений на осенние каникулы
Анна Пересильд в новом трейлере фильма «Алиса в Стране чудес» на стихи Владимира Высоцкого
Майкл Манн объявил, что съемки сиквела «Схватки» начнутся в 2026 году
Адвокаты Пи Дидди призвали судью вынести более мягкий приговор по обвинению в проституции
Российские ученые установили коровам нейроимпланты для увеличения надоев
Сталина, Океана и Марс: названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Представляются сотрудниками СДЭК и просят код от СМС: россиян предупредили о новой схеме мошенников
В российском прокате перевыпустят «На гребне волны» ― боевик 1991 года с Киану Ривзом
Билеты на Coachella 2026 распроданы на оба уик-энда
Джулия Робертс и Эндрю Гарфилд в новом трейлере фильма «После охоты»
Режиссер «Орудий» Зак Креггер снимет приквел о тете Глэдис
«Робин Гуд» с Джеком Паттеном и Шоном Бином обзавелся первым трейлером
Эмма Уотсон призналась, что не скучает по кино из‑за необходимости продвигать фильмы
Мелисса МакКарти сыграет в экранизации детской книги «Мисс Нельсон пропала»
Шоу Джимми Киммела вернется в эфир 30 сентября
В Китае набирают популярность татуировки на зубах
Netflix выпустит документальный фильм об Эйлин Уорнос — героине драмы «Монстр» с Шарлиз Терон
Ник Кассаветис поставит ремейк итальянского фильма «Мальчик в розовых штанах»
В Москве готовят к сносу корпус МГЛУ. Преподаватели не знают, куда переносить занятия
Ученые впервые зафиксировали секс втроем у зебровых акул
Японские ученые выявили связь между частым употреблением рамена и ранней смертностью
Роберт Де Ниро откроет курорт на острове в Карибском море

В Англии женщина неудачно зевнула и сломала шею

Фото: Vitaly Gariev

В Англии женщина чуть не стала инвалидом после того, как неудачно зевнула. Об этом пишет Daily Mail.

Мама двоих детей Хейли Блэк, ухаживая за новорожденной дочерью, инстинктивно зевнула, глядя на ребенка. В этот момент она почувствовала боль и сразу поняла, что что-то не так.

«Моя рука застыла в воздухе, и я почувствовала, как по телу пробежали электрические искры. Я подскочила от шока и сразу поняла, что случилось что-то ужасное», — вспомнила она.

Женщина попросила мужа вызвать «скорую», но он сначала подумал, что она напрасно тревожится. Тем не менее, он все же позвонил медикам. 

В больнице при первом обследовании никаких отклонений не обнаружили, и врачи отнеслись к ее жалобам с сомнением. Однако последующие исследования выявили, что из-за зевка у Хейли случился перелом шейных позвонков, что вызвало паралич правой стороны тела.

Медики предупредили Блэк, что она, скорее всего, больше не сможет ходить. В течение нескольких месяцев она была прикована к инвалидному креслу. Однако благодаря срочной операции функции тела удалось вернуть.

Теперь женщина боится зевать, а каждое движение до сих пор сопровождается болью. «Восстановление было долгим и физически, и эмоционально. То, что я не в [инвалидной коляске], — это чудо, и я бесконечно благодарна врачам», — говорит Блэк.

У женщины также развились фибромиалгия и невралгия. Хейли не может работать полный день и вынуждена постоянно принимать лекарства.

Расскажите друзьям