В Англии женщина неудачно зевнула и сломала шею

В Англии женщина чуть не стала инвалидом после того, как неудачно зевнула. Об этом пишет Daily Mail.
Мама двоих детей Хейли Блэк, ухаживая за новорожденной дочерью, инстинктивно зевнула, глядя на ребенка. В этот момент она почувствовала боль и сразу поняла, что что-то не так.
«Моя рука застыла в воздухе, и я почувствовала, как по телу пробежали электрические искры. Я подскочила от шока и сразу поняла, что случилось что-то ужасное», — вспомнила она.
Женщина попросила мужа вызвать «скорую», но он сначала подумал, что она напрасно тревожится. Тем не менее, он все же позвонил медикам.
В больнице при первом обследовании никаких отклонений не обнаружили, и врачи отнеслись к ее жалобам с сомнением. Однако последующие исследования выявили, что из-за зевка у Хейли случился перелом шейных позвонков, что вызвало паралич правой стороны тела.
Медики предупредили Блэк, что она, скорее всего, больше не сможет ходить. В течение нескольких месяцев она была прикована к инвалидному креслу. Однако благодаря срочной операции функции тела удалось вернуть.
Теперь женщина боится зевать, а каждое движение до сих пор сопровождается болью. «Восстановление было долгим и физически, и эмоционально. То, что я не в [инвалидной коляске], — это чудо, и я бесконечно благодарна врачам», — говорит Блэк.
У женщины также развились фибромиалгия и невралгия. Хейли не может работать полный день и вынуждена постоянно принимать лекарства.