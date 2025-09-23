«Два Мяча» и Ömankö представили уникальную модель кед TORN

Бренд «Два Мяча» совместно с креативным объединением Ömankö выпустил новую модель кед Torn. В ней классическая форма получила современное прочтение.
Модель основана на культовых кедах «Два Мяча 1965», но переосмыслена с акцентом на процесс и момент завершения цикла — когда обувь хранит в себе следы времени и жизни. Каждая пара прошла ручное крашение, что делает обувь уникальной.
Дизайнеры сознательно отказались от привычного логотипа, а потертая резина и состаренная хлопковая ткань выступили в роли «языка времени», подчеркивающего культовый статус бренда.
Модель Torn отличается удлиненным верхом, раскроенным язычком и дополнительной системой шнуровки. Коллекция уже доступна онлайн на сайтах «Два Мяча» и Ömankö, а также офлайн в Sneakerhead, Special Project и фирменном магазине бренда на Хлебозаводе и в ТЦ «Европейский».