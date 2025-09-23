Зумеры занимаются сексом реже, чем их бабушки с дедушками

Хидэо Кодзима показал первый трейлер хоррора OD
Кинопремьера нового альбома Тейлор Свифт собрала 15 млн долларов за первые сутки предзаказа
Семь руководителей Rambler & Co и «Афиши» вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»
Афганский подросток прилетел из Кабула в Дели в отсеке шасси пассажирского самолета
В Москве зарегистрировали брак 96-летнего жениха и 91-летней невесты
Ленинградская и Московская области возглавили топ туристических направлений на осенние каникулы
Анна Пересильд в новом трейлере фильма «Алиса в Стране чудес» на стихи Владимира Высоцкого
Майкл Манн объявил, что съемки сиквела «Схватки» начнутся в 2026 году
Адвокаты Пи Дидди призвали судью вынести более мягкий приговор по обвинению в проституции
Российские ученые установили коровам нейроимпланты для увеличения надоев
Сталина, Океана и Марс: названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Представляются сотрудниками СДЭК и просят код от СМС: россиян предупредили о новой схеме мошенников
В российском прокате перевыпустят «На гребне волны» ― боевик 1991 года с Киану Ривзом
Билеты на Coachella 2026 распроданы на оба уик-энда
Джулия Робертс и Эндрю Гарфилд в новом трейлере фильма «После охоты»
Режиссер «Орудий» Зак Креггер снимет приквел о тете Глэдис
«Робин Гуд» с Джеком Паттеном и Шоном Бином обзавелся первым трейлером
Эмма Уотсон призналась, что не скучает по кино из‑за необходимости продвигать фильмы
Мелисса МакКарти сыграет в экранизации детской книги «Мисс Нельсон пропала»
Шоу Джимми Киммела вернется в эфир 30 сентября
В Китае набирают популярность татуировки на зубах
Netflix выпустит документальный фильм об Эйлин Уорнос — героине драмы «Монстр» с Шарлиз Терон
Ник Кассаветис поставит ремейк итальянского фильма «Мальчик в розовых штанах»
В Москве готовят к сносу корпус МГЛУ. Преподаватели не знают, куда переносить занятия
Ученые впервые зафиксировали секс втроем у зебровых акул
Японские ученые выявили связь между частым употреблением рамена и ранней смертностью
Роберт Де Ниро откроет курорт на острове в Карибском море
В России началась «Монетная неделя» для обмена мелочи на купюры

Зумеры занимаются сексом реже, чем их бабушки с дедушками

Фото: Ben Blennerhassett/Unsplash

Молодые люди 18-26 лет занимаются сексом реже, чем их родители и бабушки с дедушками. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на опрос британского ритейлера секс-игрушек Lovehoney.

Резкий спад любовной активности среди поколения Z фиксирует и самое авторитетное исследование сексуального поведения в Великобритании Natsal (National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles). Аналогичные тенденции показывают исследования в США и Франции. Самыми активным в сексуальной жизни остаются миллениалы. 

Причины этому колумнистка The Independent видит в резком различии поколений. Бумеры и поколение X росли в эпоху дешевых квартир, стабильной экономики и веры в «право на удовольствие» — у них есть деньги, свобода и даже технологии вроде гормональной терапии и виагры, которые позволяют не сбавлять обороты. Многие пары после взросления детей возвращаются к активной сексуальной жизни, а кто-то и вовсе переживает «вторую молодость» благодаря дейтинг-приложениям и курсам тантры. 

Поколение Z, напротив, сталкивается с тревогами: пандемия, климатический кризис. военные конфликты и давление соцсетей. Молодые люди меньше пьют и реже знакомятся офлайн, боятся «олимпийских стандартов» в постели, заданных порно, а часто и просто не имеют возможности для уединения — большинство живет с родителями или в переполненных общежитиях. 

