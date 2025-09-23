Зумеры занимаются сексом реже, чем их бабушки с дедушками

Причины этому колумнистка The Independent видит в резком различии поколений. Бумеры и поколение X росли в эпоху дешевых квартир, стабильной экономики и веры в «право на удовольствие» — у них есть деньги, свобода и даже технологии вроде гормональной терапии и виагры, которые позволяют не сбавлять обороты. Многие пары после взросления детей возвращаются к активной сексуальной жизни, а кто-то и вовсе переживает «вторую молодость» благодаря дейтинг-приложениям и курсам тантры.