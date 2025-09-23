Зумеры занимаются сексом реже, чем их бабушки с дедушками

Молодые люди 18-26 лет занимаются сексом реже, чем их родители и бабушки с дедушками. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на опрос британского ритейлера секс-игрушек Lovehoney.
Резкий спад любовной активности среди поколения Z фиксирует и самое авторитетное исследование сексуального поведения в Великобритании Natsal (National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles). Аналогичные тенденции показывают исследования в США и Франции. Самыми активным в сексуальной жизни остаются миллениалы.
Причины этому колумнистка The Independent видит в резком различии поколений. Бумеры и поколение X росли в эпоху дешевых квартир, стабильной экономики и веры в «право на удовольствие» — у них есть деньги, свобода и даже технологии вроде гормональной терапии и виагры, которые позволяют не сбавлять обороты. Многие пары после взросления детей возвращаются к активной сексуальной жизни, а кто-то и вовсе переживает «вторую молодость» благодаря дейтинг-приложениям и курсам тантры.
Поколение Z, напротив, сталкивается с тревогами: пандемия, климатический кризис. военные конфликты и давление соцсетей. Молодые люди меньше пьют и реже знакомятся офлайн, боятся «олимпийских стандартов» в постели, заданных порно, а часто и просто не имеют возможности для уединения — большинство живет с родителями или в переполненных общежитиях.