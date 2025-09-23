Хидэо Кодзима показал первый трейлер хоррора OD
Кинопремьера нового альбома Тейлор Свифт собрала 15 млн долларов за первые сутки предзаказа

Фото: Matt Winkelmeyer/Getty Images

Кинопоказ, приуроченный к выходу нового альбома Тейлор Свифт «The Life Of A Showgirl», принес 15 млн долларов за первые 24 часа предзаказа. Ожидается, что это станет крупным кассовым событием.

Двенадцатый студийный альбом певицы выйдет 3 октября. Ранее Свифт объявила о 89-минутном «кино-вечере» — Taylor Swift: The Official Release Party Of A Showgirl, который пройдет с 3 по 5 октября. Во время мероприятия состоится премьера клипа на ведущий сингл альбома «The Fate Of Ophelia».

Ожидается, что общий сбор за уикенд в кинотеатрах США составит 30–50 млн долларов. Ранее фильм-концерт Свифт «Eras Tour» стал самым кассовым концертным фильмом всех времен, собрав 267,1 млн долларов по всему миру.

Кроме США, кинопоказ пройдет в Канаде, Мексике, Великобритании, Франции, Ирландии, Германии, Швейцарии, Австрии, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Южной Африке, Австралии и Новой Зеландии. Билеты поступят в продажу 23 сентября.

Тейлор Свифт описала премьеру как «ослепительное событие», обещая эксклюзивную премьеру клипа, закулисные материалы и новые тексты песен с альбома. Певица добавила, что танцы на мероприятии приветствуются, но необязательны.

Альбом «The Life Of A Showgirl» был совместно спродюсирован Максом Мартином, Shellback и самой Свифт. В треклист включена совместная работа с Сабриной Карпентер на заглавной песне. По словам певицы, это «альбом, который я давно хотела создать», отражающий ее внутренние переживания во время рекордного «Eras Tour». Альбом записывался в Швеции между концертами тура.

