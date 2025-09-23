Кинопремьера нового альбома Тейлор Свифт собрала 15 млн долларов за первые сутки предзаказа

Двенадцатый студийный альбом певицы выйдет 3 октября. Ранее Свифт объявила о 89-минутном «кино-вечере» — Taylor Swift: The Official Release Party Of A Showgirl, который пройдет с 3 по 5 октября. Во время мероприятия состоится премьера клипа на ведущий сингл альбома «The Fate Of Ophelia».