Метеорологическая осень придет в Москву с запозданием на 23 дня

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

24 сентября среднесуточная температура в Москве опустится существенно ниже 15 градусов ― отметки, переход через которую определяет начало метеорологической осени. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, метеорологическая осень придет в столицу с опозданием более чем на три недели (23 дня). Это самое позднее окончание метеолета за всю историю наблюдений. Прошлый рекорд был установлен в 2018 году, когда сезон сменился 22 сентября. 

Началось нынешнее метеорологическое лето на четыре дня раньше климатических сроков ― 23 мая. Оно станет пятым по продолжительности метеолетом ― 124 дня. Самое длинное было в 1967 году (127 дней), самое короткое ― в 2010-м (118 дней). 

Накануне в Москве был побит температурный рекорд для 22 сентября. На метеостанции «ВДНХ» столбики термометров поднялись до 26,2 градуса, а на станции «Балчуг» ― до 27,3. 23 сентября среднесуточная температура заметно снизилась, но все равно осталась выше отметки в 15 градусов. 

