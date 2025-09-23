Семь руководителей Rambler & Co и «Афиши» вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

Директор департамента контента и технологий Rambler & Co и исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова также вошла в категорию «Высший руководитель». Под ее руководством портал был перезапущен как первый в России LLM-портал с новым подходом к пользовательскому опыту, что привело к росту вовлеченности аудитории и рекордному времени нахождения пользователей на сайте.