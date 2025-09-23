Семь руководителей Rambler & Co и «Афиши» вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

Хидэо Кодзима показал первый трейлер хоррора OD
Кинопремьера нового альбома Тейлор Свифт собрала 15 млн долларов за первые сутки предзаказа
Афганский подросток прилетел из Кабула в Дели в отсеке шасси пассажирского самолета
В Москве зарегистрировали брак 96-летнего жениха и 91-летней невесты
Ленинградская и Московская области возглавили топ туристических направлений на осенние каникулы
Анна Пересильд в новом трейлере фильма «Алиса в Стране чудес» на стихи Владимира Высоцкого
Майкл Манн объявил, что съемки сиквела «Схватки» начнутся в 2026 году
Адвокаты Пи Дидди призвали судью вынести более мягкий приговор по обвинению в проституции
Российские ученые установили коровам нейроимпланты для увеличения надоев
Сталина, Океана и Марс: названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Представляются сотрудниками СДЭК и просят код от СМС: россиян предупредили о новой схеме мошенников
В российском прокате перевыпустят «На гребне волны» ― боевик 1991 года с Киану Ривзом
Билеты на Coachella 2026 распроданы на оба уик-энда
Джулия Робертс и Эндрю Гарфилд в новом трейлере фильма «После охоты»
Режиссер «Орудий» Зак Креггер снимет приквел о тете Глэдис
«Робин Гуд» с Джеком Паттеном и Шоном Бином обзавелся первым трейлером
Эмма Уотсон призналась, что не скучает по кино из‑за необходимости продвигать фильмы
Мелисса МакКарти сыграет в экранизации детской книги «Мисс Нельсон пропала»
Шоу Джимми Киммела вернется в эфир 30 сентября
В Китае набирают популярность татуировки на зубах
Netflix выпустит документальный фильм об Эйлин Уорнос — героине драмы «Монстр» с Шарлиз Терон
Ник Кассаветис поставит ремейк итальянского фильма «Мальчик в розовых штанах»
В Москве готовят к сносу корпус МГЛУ. Преподаватели не знают, куда переносить занятия
Ученые впервые зафиксировали секс втроем у зебровых акул
Японские ученые выявили связь между частым употреблением рамена и ранней смертностью
Роберт Де Ниро откроет курорт на острове в Карибском море
В России началась «Монетная неделя» для обмена мелочи на купюры
Ким Кардашьян представила коллаборацию своего бренда Skims с Nike

Семь руководителей Rambler & Co и «Афиши» вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

Фото: Burst/Unsplash

Ассоциация менеджеров совместно с ИД «Коммерсант» опубликовали ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», включающий наиболее эффективных управленцев страны.

В этом году в список попали сразу семь руководителей медиахолдинга Rambler & Co и компании «Афиша». Исполнительного директора по медиа Rambler & Co Андрея Цыпера отметили в номинации «Высший руководитель».

Под его руководством находятся федеральные онлайн-издания «Лента.ру», «Газета.ru», «Чемпионат» и другие медиаактивы. СМИ под его управлением стабильно входят в топ самых цитируемых ресурсов. Цыпер также был признан «Персоной года» и возглавил Общественный совет при Россотрудничестве.

Директор по маркетингу «Афиши» Антон Бельчиков занял второе место в категории «Директора по маркетингу». Его команда усилила продвижение билетного сервиса и участвовала в возрождении культового Пикника «Афиши».

Директор департамента контента и технологий Rambler & Co и исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова также вошла в категорию «Высший руководитель». Под ее руководством портал был перезапущен как первый в России LLM-портал с новым подходом к пользовательскому опыту, что привело к росту вовлеченности аудитории и рекордному времени нахождения пользователей на сайте.

Управляющий директор портала «Рамблер» Вероника Колодько впервые вошла в рейтинг и заняла первое место в номинации «Директора по цифровой трансформации» в категории «Медиабизнес». Ее команда внедрила Agile-методологию, обновила технологический стек и оптимизировала процессы, что позволило ускорить запуск новых функций вдвое.

Директор по внешним коммуникациям Rambler & Co Виктория Джигкаева заняла третье место среди «Директоров по связям с общественностью». Благодаря ее стратегии компания укрепила позиции среди российских интернет-медиахолдингов и повысила экспертный статус в отрасли.

Директор по кибербезопасности Rambler & Co Евгений Руденко вновь занял первое место в своей номинации. Его команда отразила более тысячи атак на медиахолдинг, расширила программу баг-баунти и запустила круглосуточный проект проверки инфраструктуры «белыми хакерами».

Бывший главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров стал вторым в номинации «Директора по развитию». Под его руководством «Лента.ру» и «Газета.ru» укрепили позиции среди самых цитируемых СМИ и выпустили ряд спецпроектов, получивших профессиональные награды.

