Семь руководителей Rambler & Co и «Афиши» вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

Ассоциация менеджеров совместно с ИД «Коммерсант» опубликовали ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», включающий наиболее эффективных управленцев страны.
В этом году в список попали сразу семь руководителей медиахолдинга Rambler & Co и компании «Афиша». Исполнительного директора по медиа Rambler & Co Андрея Цыпера отметили в номинации «Высший руководитель».
Под его руководством находятся федеральные онлайн-издания «Лента.ру», «Газета.ru», «Чемпионат» и другие медиаактивы. СМИ под его управлением стабильно входят в топ самых цитируемых ресурсов. Цыпер также был признан «Персоной года» и возглавил Общественный совет при Россотрудничестве.
Директор по маркетингу «Афиши» Антон Бельчиков занял второе место в категории «Директора по маркетингу». Его команда усилила продвижение билетного сервиса и участвовала в возрождении культового Пикника «Афиши».
Директор департамента контента и технологий Rambler & Co и исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова также вошла в категорию «Высший руководитель». Под ее руководством портал был перезапущен как первый в России LLM-портал с новым подходом к пользовательскому опыту, что привело к росту вовлеченности аудитории и рекордному времени нахождения пользователей на сайте.
Управляющий директор портала «Рамблер» Вероника Колодько впервые вошла в рейтинг и заняла первое место в номинации «Директора по цифровой трансформации» в категории «Медиабизнес». Ее команда внедрила Agile-методологию, обновила технологический стек и оптимизировала процессы, что позволило ускорить запуск новых функций вдвое.
Директор по внешним коммуникациям Rambler & Co Виктория Джигкаева заняла третье место среди «Директоров по связям с общественностью». Благодаря ее стратегии компания укрепила позиции среди российских интернет-медиахолдингов и повысила экспертный статус в отрасли.
Директор по кибербезопасности Rambler & Co Евгений Руденко вновь занял первое место в своей номинации. Его команда отразила более тысячи атак на медиахолдинг, расширила программу баг-баунти и запустила круглосуточный проект проверки инфраструктуры «белыми хакерами».
Бывший главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров стал вторым в номинации «Директора по развитию». Под его руководством «Лента.ру» и «Газета.ru» укрепили позиции среди самых цитируемых СМИ и выпустили ряд спецпроектов, получивших профессиональные награды.