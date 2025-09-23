Хидэо Кодзима показал первый трейлер хоррора OD
Афганский подросток прилетел из Кабула в Дели в отсеке шасси пассажирского самолета

Фото: Victoria Prymak/Unplash

13-летний афганский подросток совершил перелет из Кабула в Дели, спрятавшись в отсеке в нише шасси самолета. О случае пишет The Indian Express.

Мальчик из Кундуза хотел отправиться в Иран. Рано утром он пробрался в аэропорт Кабула и спрятался в задней нише самолета — внутреннем отсеке, где находятся шасси. С собой у подростка был лишь «небольшой красный динамик».

Однако рейс направлялся в Дели, а не в Тегеран. Перелет длился 90 минут. В международном аэропорту имени Индиры Ганди пассажира заметили сотрудники аэропорта. К вечеру мальчика отправили обратно в Кабул.

Эксперты считают чудом то, что безбилетный пассажир остался жив после такого полета. Авиалайнеры летают на высоте от 9 до 12 тыс. метров, где температура может опускаться до минус 50 градусов Цельсия. В отличие от герметичного салона, в неотапливаемом отсеке шасси очень мало кислорода. Шанс погибнуть составляет 77%. Кроме того, человек может получить переохлаждение, серьезные травмы от работы механизмов шасси и даже упасть из отсека.

В июле 2019 года мужчина тоже летел в отсеке шасси самолета Kenya Airways, однако не выжил. Его обмороженное тело нашли в саду в пригороде Лондона. 

В течение 2023 года было обнаружено как минимум три мертвых тела в шасси разных самолетов. Одному пассажиру удалось долететь живым, он прибыл из Алжира в Париж в тяжелом состоянии. Мужчину без удостоверения личности госпитализировали с сильным переохлаждением. Согласно данным Федерального управления гражданской авиации США, в период с 1947 по 2021 год 132 безбилетника пытались путешествовать в отсеках шасси пассажирских самолетов. 

