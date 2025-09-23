Афганский подросток прилетел из Кабула в Дели в отсеке шасси пассажирского самолета

Эксперты считают чудом то, что безбилетный пассажир остался жив после такого полета. Авиалайнеры летают на высоте от 9 до 12 тыс. метров, где температура может опускаться до минус 50 градусов Цельсия. В отличие от герметичного салона, в неотапливаемом отсеке шасси очень мало кислорода. Шанс погибнуть составляет 77%. Кроме того, человек может получить переохлаждение, серьезные травмы от работы механизмов шасси и даже упасть из отсека.