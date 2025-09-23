Хидэо Кодзима показал первый трейлер хоррора OD

Трейлер был представлен вместе с гендиректором Microsoft Gaming Филом Спенсером, так как Xbox Game Studios выступает издателем и помогает с разработкой. Студия также сканирует реальные «жуткие» локации для проекта. Кодзима подчеркнул, что игра предложит уникальную игровую механику, но детали пока не раскрывались.