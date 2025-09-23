В Англии женщина неудачно зевнула и сломала шею
Хидэо Кодзима показал первый трейлер хоррора OD

Фото: Xbox Game Studios

На праздновании 10-летия Kojima Productions Хидэо Кодзима представил первый полноценный трейлер игры OD, которую он разрабатывает совместно с Джорданом Пилом.

Трейлер под названием «Knock» выполнен в фотореалистичном формате от первого лица и напоминает знаменитую демоверсию отмененной игры Silent Hill. В видео игрок зажигает свечи в форме младенцев в полупустой комнате, когда раздается громкий стук в дверь. Камера показывает испуганное лицо главной героини (София Лиллис), которую хватают огромные серые руки.

Трейлер был представлен вместе с гендиректором Microsoft Gaming Филом Спенсером, так как Xbox Game Studios выступает издателем и помогает с разработкой. Студия также сканирует реальные «жуткие» локации для проекта. Кодзима подчеркнул, что игра предложит уникальную игровую механику, но детали пока не раскрывались.

Кроме OD, Кодзима показал постер для шпионской игры Physint, духовного наследника Metal Gear Solid. На постере мужчина с оружием и слоганом «Вот оно, это чувство». Еще разработчик представил трех актеров: Чарли Фрейзер, Ма Дон Сок и Минами Хамабэ.

Также было объявлено о сотрудничестве с Niantic над AR-игрой, где игроки смогут исследовать реальные локации, как в Death Stranding.

