В Москве зарегистрировали брак 96-летнего жениха и 91-летней невесты

Фото: Mariano Rivas/Unsplash

В Москве в 2025 году самыми старшими среди новобрачных стали 91-летняя женщина и 96-летний мужчина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу загса.

«В этом году самому взрослому жениху на момент вступления в брак исполнилось 96 лет, а самой взрослой невесте — 91 год», — рассказали в загсе.

Всего в этом году в столице зарегистрировано около 1,2 тыс. пар среди людей старше 60 лет. Согласно статистике, 2% невест и 3,5% женихов в городе относятся к этой возрастной категории.

Средний возраст вступающих в брак в Москве изменился. В 2021 году средний возраст невест составлял 30,7 года, а в 2025 году он достиг 33,2 года. Возраст женихов за тот же период вырос с 32,8 года до 35,3 года.

Недавно во Франции появилось приложение, в котором можно купить возможность погулять на чьей-нибудь свадьбе. Быть знакомыми с молодоженами необязательно, достаточно заплатить от 100 до 150 евро.

