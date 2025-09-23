Анна Пересильд в новом трейлере фильма «Алиса в Стране чудес» на стихи Владимира Высоцкого

Пересильд отмечала, что с детства фанатеет по «Алисе в Стране чудес»: «Я прочитала сказку еще когда была совсем маленькой. Сначала мне читала ее мама, потом уже сама. Я была и остаюсь диким фанатом этого произведения. Я пересмотрела все фильмы, все мультики, у меня есть огромное количество коллекционных изданий этой книги».