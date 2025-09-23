В Москве зарегистрировали брак 96-летнего жениха и 91-летней невесты
Анна Пересильд в новом трейлере фильма «Алиса в Стране чудес» на стихи Владимира Высоцкого

Kion показал новый трейлер «Алисы в Стране чудес» — новой экранизации сказки Льюиса Кэрролла с Анной Пересильд в главной роли. Это современная версия детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого. Премьера состоится 23 октября.

По сюжету пятнадцатилетняя Алиса попадает в Страну чудес, где время остановилось и солнце не садится. Там она встречает близких и друзей, которые ее не узнают. Чтобы вернуться домой, героине предстоит пройти череду испытаний: море собственных слез, опасный лес и лавину, а заодно найти любовь и спасти волшебный мир от катастрофы.

В ленте снялись Паулина Андреева, Милош Бикович, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов и другие.  Режиссером выступил Юрий Хмельницкий («Лед-3», «Роман»). Производством занималась компания «Медиаслово» в партнерстве с онлайн-кинотеатром Kion и «Газпром-Медиа Холдингом».

Пересильд отмечала, что с детства фанатеет по «Алисе в Стране чудес»: «Я прочитала сказку еще когда была совсем маленькой. Сначала мне читала ее мама, потом уже сама. Я была и остаюсь диким фанатом этого произведения. Я пересмотрела все фильмы, все мультики, у меня есть огромное количество коллекционных изданий этой книги».

