Ленинградская и Московская области возглавили топ туристических направлений на осенние каникулы

Фото: Dan Tuykavin/Unsplash

«Авито Путешествия» проанализировали, где россияне активнее всего бронируют посуточное жилье на осенние каникулы. Результаты исследования есть у «Афиши Daily».

Как и в прошлом году, список самых популярных направлений возглавила Ленинградская область, на которую приходится 16% бронирований. На втором и третьем местах — Краснодарский край и Московская область (доли по 11%). 

В пятерку лидеров также вошли Ставропольский край (9%) и Татарстан (7%). По сравнению с прошлым годом в первой десятке лишь два новых региона ― Карелия (7 место, доля: 3%) и Ярославская область (9 место, 2%). 

Выгоднее всего на осенних каникулах остановиться в посуточной квартире будет в Карелии (3300 рублей), Тюменской (3600 рублей) и Калининградской областях, а также в Ставропольском крае (по 4000 рублей). 

Среди топ-10 регионов по популярности самые длительные поездки во время осенних каникул планируют путешественники по Ставропольскому (6 ночей) и Краснодарскому краям (5 ночей), Калининградской области и Татарстану (по 4 ночи). 

Недавно агентство OneTwoTrip определило самые популярные направления у российских зумеров. Внутри страны молодежь чаще всего выбирает Архангельск, а за ее пределами ― Южную Корею.

