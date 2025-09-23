Майкл Манн объявил, что съемки сиквела «Схватки» начнутся в 2026 году

Ранее режиссер намекал на возможное участие Адама Драйвера, с которым он работал над «Феррари». Манн отметил, что они нашли общий язык и разделяют схожую интенсивную рабочую этику. Режиссер подчеркнул, что продолжение задумывается как масштабное кино, а не сериал: «Это будет большой фильм, а не телевизионный проект».