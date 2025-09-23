В Москве зарегистрировали брак 96-летнего жениха и 91-летней невесты
Майкл Манн объявил, что съемки сиквела «Схватки» начнутся в 2026 году

Фото: Warner Horizon Unscripted Television

Режиссер Майкл Манн подтвердил, что работа над продолжением культового фильма 1995 года «Схватка» выходит на финишную прямую. По словам постановщика, съемки планируется начать в 2026 году.

«Сейчас мы занимаемся подготовкой — бюджетированием, составлением графика, кастингом», — рассказал Манн на кинофестивале в Пусане. Фильм будет основан на его романе 2022 года, написанном в соавторстве с Мэг Гардинер. Книга рассказывает как предысторию, так и события, происходящие после оригинальной картины.

Ранее режиссер намекал на возможное участие Адама Драйвера, с которым он работал над «Феррари». Манн отметил, что они нашли общий язык и разделяют схожую интенсивную рабочую этику. Режиссер подчеркнул, что продолжение задумывается как масштабное кино, а не сериал: «Это будет большой фильм, а не телевизионный проект».

О том, что Драйвер может сняться в «Схватке-2», ранее писал World of Reel со ссылкой на несколько авторитетных источников. По данным издания, главную роль готовится исполнить Леонардо Ди Каприо.

